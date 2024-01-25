Google урегулировал судебный спор о нарушении патентных прав на сумму $1,67 млрд

Американский технологический гигант Google успешно решил судебный спор о нарушении патентных прав, связанный с чипами, используемыми в оборудовании для искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

Истцом в этом деле выступила фирма Singular Computing, которая требовала компенсацию в размере $1,67 млрд за предполагаемое злоупотребление Google ее инновациями в области обработки данных. Ранее в Singular, основанной ученым-информатиком из Массачусетса Джозефом Бейтсом, заявили, что Google использовал их технологию в процессорах, поддерживающих функции искусственного интеллекта в продуктах, таких как Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах.

В иске, поданном в 2019 году, утверждалось, что Бейтс делал патентные публикации в пользу Google в период с 2010 по 2014 год. Кроме того, иск также содержал утверждения о том, что тензорные процессоры Google копировали технологию Бейтса и нарушили два его патента. В ответ Google отвергла обвинения и заявила, что разработала упомянутые технологии независимо.

Детали соглашения пока не раскрываются. Представители как Google, так и Singular подтвердили факт заключения соглашения, однако не предоставили дополнительной информации.