Российских школьников научат строить бункеры
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Министерство просвещения внесло изменения в школьную программу по технологии. Для адаптации учащихся к реалиям ближайших лет их обучат строительству бункеров.
Занятия будут проходить на открытом воздухе, на бывших школьных стадионах или специализированных полигонах, где учеников разобьют на группы по несколько человек и каждой из них определят задачу.
«Новый курс гораздо полезнее, чем вытачивать на станке какое-нибудь клюкало, – комментирует нововведение заслуженный учитель труда РФ Василий Молотков. – Здесь ребята научатся и копать, и бетонировать, и варить сборные детали, а ещё всё это совместят с ОБЖ и военной подготовкой».
В конце каждого учебного года ученики 7-11 классов должны сдать свой бункер на оценку комиссии по гражданской обороне. Не выполнившие норматив не будут допущены до ОГЭ и ЕГЭ.
Свои задачи в рамках курса домоводства получат и ученицы: им надлежит приготовить как можно большее количество нескоропортящихся продуктов питания.
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