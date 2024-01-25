 

Российских школьников научат строить бункеры

25.01.2024, 9:33, Разное
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Министерство просвещения внесло изменения в школьную программу по технологии. Для адаптации учащихся к реалиям ближайших лет их обучат строительству бункеров. 

Занятия будут проходить на открытом воздухе, на бывших школьных стадионах или специализированных полигонах, где учеников разобьют на группы по несколько человек и каждой из них определят задачу.

«Новый курс гораздо полезнее, чем вытачивать на станке какое-нибудь клюкало, – комментирует нововведение заслуженный учитель труда РФ Василий Молотков. – Здесь ребята научатся и копать, и бетонировать, и варить сборные детали, а ещё всё это совместят с ОБЖ и военной подготовкой».

В конце каждого учебного года ученики 7-11 классов должны сдать свой бункер на оценку комиссии по гражданской обороне. Не выполнившие норматив не будут допущены до ОГЭ и ЕГЭ.

Свои задачи в рамках курса домоводства получат и ученицы: им надлежит приготовить как можно большее количество нескоропортящихся продуктов питания. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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