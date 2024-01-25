Невидимый френч: особенности трендового маникюра

Все большую популярность набирает новый вид нейл-арта — невидимый френч. Если вам нравится классический французский маникюр, но вы хотите чего-то более современного и стильного, то этот вариант точно для вас. В статье рассказывается, что такое невидимый френч, как его делать и какие идеи можно использовать для создания неповторимого образа.

Модный тренд — 2024

За последние несколько лет классический френч претерпел множество изменений и вариаций: микрофренч, перевернутый френч, V-образная форма «улыбки», двухцветный и пр. Однако в 2024 году минималистичный дизайн маникюра станет особенно популярным. Невидимый френч идеально вписывается в эту концепцию. Его легко выполнить в домашних условиях, и он будет смотреться стильно на ногтях любой формы и длины (см. главное фото).

Итак, чем же привлекает новая вариация маникюра, ставшего уже классическим? Базовый лак — из нюдовой гаммы, допустимы розовые оттенки, в этом нейл-арт традиционен. Изюминка невидимого френча — в тонком контуре, который обозначен на самом краешке ногтя и по линии его роста.

Если в привычных вариантах френча область, заключенная между этими линиями, закрашивается (например, белым цветом), то здесь сохраняется основной тон. Допускается минимальное расхождение, предпочтение стоит отдать айвори, бледно-розовому, кремовому и др. Но как же проявить индивидуальность и сохранить при этом классический и элегантный вид?

Насыщенный контур

Хотя техника исполнения, казалось бы, оставляет не слишком большой простор для фантазии, развернуться есть где. В первую очередь это касается контура: помимо белого, можно использовать и другие цвета, а также поэкспериментировать с шириной линий.

Блестки и металлик

Тонкая золотистая или серебряная полоска не будет бросаться в глаза, зато придаст нотку торжественности вашему образу.

Если опасаетесь, что нейл-арт будет выглядеть вульгарно, можно ограничиться всего одной полосой по линии роста ногтя.

Взрыв цвета

Вариант для дерзких и уверенных в себе. Он также хорош, если никак не получается выбрать цвет для невидимого френча. Зачем себя ограничивать? Пусть ногти сияют всеми цветами радуги!

Благодаря тому, что контур довольно тонкий, такой френч не будет смотреться аляповато. Если же вы с опаской относитесь к буйству красок, выберите нюдовую гамму.

Глубокий контраст

Френч призван быть незаметным, но почему бы не разрешить себе шалость? Например, использовать разные оттенки для внешнего и внутреннего контура.

Или вовсе предпочесть глубокий черный цвет, дополнив его декором у основания ногтя. Обратите внимание: внешняя линия в таких случаях шире, чем внутренняя.

Впрочем, внешнего контура может и вовсе не быть. В этом варианте лучше оставить весь ноготь одного цвета.

Невидимый френч — новый и стильный тренд в маникюре, который становится все более популярным. Он характеризуется тонкими и едва заметными линиями на кончиках ногтей, что создает минималистичный и изящный образ. Такой маникюр легко сделать в домашних условиях, он подходит для любого случая. Экспериментируйте с цветами и формами, чтобы найти свой идеальный вариант невидимого френча.