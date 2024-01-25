 

eBay сокращает 9% сотрудников из-за замедления экономики в США

25.01.2024, 9:15, Разное
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Одна из крупнейших мировых платформ для онлайн-торговли eBay собирается уволить около 9% своих сотрудников, что составляет приблизительно 1000 человек. Это решение компания объясняет затратами, несоответствующими темпам роста бизнеса в условиях замедления экономики в Соединенных Штатах.

Генеральный директор eBay Джейми Янноне выразил уверенность, что эти изменения, хоть и трудны, помогут компании лучше организовать свой штат с целью обеспечения гибкости и оперативности.

eBay стала последней крупной технологической компанией, которая приняла решение сократить штат после быстрого наращивания числа сотрудников в период пандемии COVID-19. За счет ограничений, введенных из-за коронавируса, потребители проводили больше времени дома, что способствовало развитию онлайн-торговли.

С начала января 2024 года стало известно о массовых сокращениях персонала в таких компаниях, как Google, TikTok, Twitch, Amazon, Spotify, Microsoft, IBM и других технологических гигантах.


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