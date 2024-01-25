 

Reuters: капитализация Microsoft впервые в истории превысила $3 трлн

25.01.2024, 8:08, Разное
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Согласно информации от агентства Reuters, капитализация американского технологического гиганта Microsoft впервые в истории достигла отметки $3 трлн. Это позволило компании приблизиться к конкуренту – Apple.

Ценные бумаги Microsoft поднялись до уровня $405,63 за единицу, что означает увеличение на 1,7%. Такой рост стоимости позволил Microsoft превзойти отметку в $3 трлн по рыночной капитализации. В то время как акции Apple немного снизились и достигли отметки $194,82, таким образом, стоимость компании составила $3,01 трлн.

Microsoft вышла в лидеры в области генеративного искусственного интеллекта благодаря инвестициям в компанию OpenAI, создавшую ChatGPT. Это позволило гиганту выпустить новые версии своих ключевых программных продуктов, включая улучшенную поисковую систему Bing, которая надеется успешно конкурировать с поисковиком Google.

В то время как Microsoft укрепляется на рынке, Apple сталкивается с замедлением спроса на свои iPhone, особенно в Китае, где конкурирует с Huawei и другими соперниками.


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