Прокремлевское мнение: О воплях возмущённой Украины… Некрофилы или хуже?

Произошла трагедия. В небе над Россией (якобы) Украина сбила российский военный самолёт, (якобы) перевозивший украинских же пленных в Белгород для последующего обмена. Все, кто были на его борту, погибли. Обмен не состоится.

Реакция украинской стороны на эту катастрофу прошла все стадии позора. От ставших уже традиционными потоков вранья и манипуляций до какого-то уже запредельного некрофильства. И это ещё раз наглядно характеризует ментальное состояние социума там.

Как только появились первые сообщения о крушении российского Ил-76 в Белгородской области, украинские СМИ хвастливо заявили со ссылкой на источники в ВСУ, мол, «наши поработали». Но едва на ленты новостных агентств пошла информация, что на борту были не ракеты, а люди, в том числе 65 украинских пленных, свои слова журналисты либо отредактировали, либо потёрли. Ничего не напоминает, кстати?

Тем временем украинские военные, уже готовившиеся пробивать на мундирах дырочки для орденов за «успешное сбитие», продолжали отрабатывать версию: был сбит транспортник с грузом ракет. «Вооружённые Силы Украины продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки [вооружений] и осуществлять “контроль воздушного пространства”… в том числе на направлении Белгород-Харьков», — говорилось в заявлении МОУ. Но постепенно ужасная правда стала доходить и до его руководства: то был огонь по своим. И когда оно оправилось от шока, тут же ввело в бой якобы несуществующие Силы специальных информационных операций, в российской блогосфере обычно называемые «ЦИПСО». Ложь полилась изо всех щелей.

Украинские активисты информационных войн массово сообщали о том, что украинских пленных якобы никогда не возили к месту обмена самолётами. Что их «никогда» не обменивали в Белгородской области. Что самолёт «на самом деле» летел из Сирии с грузом ракет для российских ЗРК. И что на земле взорвались именно они.

Всё это — ложь, разумеется. Транспортировка пленных из колоний в глубине России ближе к месту обмена на границе — стандартная практика. К месту предыдущего обмена 3 января их доставляли именно самолётами, и именно в аэропорт Белгорода. А сам обмен произошёл на том же контрольно-пропускном пункте Колотиловка, где он планировался и 24 января. И, наконец, по данным FlightRadar, никаких «самолётов из Сирии» утром того дня в небе над Белгородом не было, а сам характер взрыва, попавшего на видео, указывает на отсутствие каких-либо боеприпасов на борту.

Также некоторые «иксперды» заявляли, что Ил-76 якобы не на посадку в аэропорт Белгорода заходил, а взлетал и брал курс на северо-восток. И это, мол, опровергает наличие пленных на его борту. Опять же, даже ни разу не дружественные РФ издания подтвердили, основываясь на заключениях реальных экспертов, что самолёт именно садился. Он упал как раз на том маршруте, который обозначен на схемах захода на посадку в аэропорту Белгорода. Место падения у деревни Яблоново лежит примерно посередине между навигационными точками ABDON и ABALU (последняя обозначает вход в «круг» аэродрома). За время пролёта между ними самолёты должны снизиться с 2,5 тыс. метров до «850 метров или выше» в точке ABALU. То есть, и тут Украину можно «поздравить соврамши».

Далее к инфовойне подключилось ГУР МОУ, обычно остающееся в стороне от «не своих» операций. Но сейчас, по слухам, его главу Кирилла Буданова, киевские власти рассматривают в качестве замены строптивому, но популярному в народе главкому ВСУ Валерию Залужному. Возможно, поэтому разведка развязала язык. Она подтвердила, что обмен пленными действительно планировался на 24 января и даже сообщила, что к согласованному его месту были доставлены россияне. «Все они находятся в безопасности», подчеркнули в ГУР МОУ.

И тут же попытались перевести стрелки. Якобы российская сторона не информировала Украину о том, какие транспортные средства и какие маршруты будут использоваться в процессе обмена и не запрашивала гарантий безопасности воздушного пространства. Поэтому «речь может идти о спланированных и целенаправленных действиях России по дестабилизации ситуации внутри страны и ослаблению международной поддержки нашего государства», говорится в сообщении ведомства. Похоже, версию о том, что Москва сознательно подставила украинских пленных под удар украинских же военных, в Киеве взяли за основу.

Но звучит она до крайности неубедительно. Если российские военнослужащие были доставлены к месту обмена, значит, противоположная сторона была на тот момент уверена, что всё идёт штатно. То есть, какими-то способами всё же контролировала процесс, причём именно по линии военной разведки. А для того, чтобы «подставить под удар» пленных, в Москве должны были, прежде всего, иметь уверенность, что такой удар будет нанесён. Что ВСУ выдвинули средства ПВО достаточно близко к российской границе. Что поступит и будет исполнена команда сбить самолёт в российском воздушном пространстве. Что поражена будет именно эта цель, а не какая либо другая.

Да и вообще, дать Украине сбить недешёвый самолёт, убив обученный экипаж и подготовленных специалистов по обмену (это вообще «штучные» кадры)… Чего ради? В чём профит? Уже давно понятно и ежу, что никакие действия Украины против России не сократят её поддержку на Западе. Напротив, успехи ВСУ лишь усилят мотивацию западных политиков помогать Киеву. А заставят их задуматься только провалы украинских военных на поле боя. И кадры с горящими «Леопардами», которые напомнят западному обывателю о поражениях 80-летней давности под Курском. Но никак фото не с подбитыми российскими самолётами. Тут всё очевидно.

Затем российская сторона опубликовала списки погибших украинских пленных, которых перевозили на Ил-76. А #Украина первым же делом заявила, что 18 человек из этого списка якобы уже были обменяны 3 января. И села в лужу. Даже на Би-Би-Си подтвердили, что фигуранты списка действительно значатся до сих пор в открытых базах военнослужащих ВСУ, сдавшихся российским военным. И что на самом деле только один человек, Максим Коноваленко, числится в двух списках — и в том, что датирован 3 января, и в свежем. #Россия говорит, что в прошлый раз его не смогли обменять по «техническим причинам». То есть, российский список всё же подлинный, как бы ни врала украинская пропаганда.

После этой лажи ципсошников началось уже нечто запредельное. Поднялся некрофильский вой: «Где трупы на фото?». Якобы на кадрах с с места катастрофы самолёта нет тел погибших, кроме останков членов экипажа.

Ну, во-первых, российская сторона сразу же постаралась исключить доступ всех посторонних к полю, куда упали обломки Ил-76. Это объясняет вообще довольно малое число снимков. Во-вторых, по более поздним свидетельствам очевидцев, как раз-таки десятки тел погибших разбросаны по этому широкому полю вперемешку с фрагментами самолёта. В-третьих, некоторые сетевые СМИ всё же опубликовали видео в подтверждение таких слов. Ссылок давать не буду из уважения к родным и близким погибших: это действительно тяжёлые кадры. А кто захочет, тот найдёт.

Словом, украинская #пропаганда пробила очередное дно. Как и Запад, отказавшийся «по горячим следам» созвать заседание Совбеза #ООН по этой катастрофе, на проведении которого настаивала #Россия. Дескать, надо разобраться (читай — дать время Украине выработать какую-то более-менее приличную версию). Чёртовы лицемеры…

Но вот ещё что важно в связи. Посмотрите на гиперактивность, с которой украинский социум бросился отмазывать «своих». Почувствуйте, насколько легко он поверил в самый лютый пропагандистский бред, лишь бы не впускать в голову страшную правду. Проникнитесь скоростью, с которой его бросились, не рефлексируя, распространять по украинским и российским пабликам. Всё это реально удручает и даже тревожит.

Огромное число людей там — больны на всю голову.

Чем и как их лечить?

—