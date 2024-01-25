В США выследили и поймали йети с синей шерстью

Более ста лет назад в районе американского горного плато Озарк, охватывающего штаты Миссури, Арканзас, Оклахома и Канзас, обитало волосатое человекоподобное существо с шерстью странного неприродного окраса – она была темно-синей.

Впервые это существо было замечено зимой 1865 года, когда опытный охотник Сол Коллинз выслеживал оленя у ручья Спринг-Крик и увидел на берегу большие следы.

Сначала ему показалось, что это отпечатки лап медведя, тем более, что медведи в этих местах водились в избытке. Но, присмотревшись, он понял, что для медведя следы уж больно вытянуты и больше похожи на отпечатки ног человека, только очень большого.

Сгораемый любопытством, Коллинз пошел по следам, потому что они были свежими и хорошо видными на только что выпавшем снегу. Очевидно, что оставившее их существо было где-то рядом.

Вдруг Коллинз слышал шум наверху, у вершины скалы, и успел заметить как там мелькнула темная человекоподобная фигура, а потом оттуда скатились два больших камня. Он успел увернуться от падающих булыжников, а заодно получше рассмотреть эту фигуру. И он очень удивился, потому что это существо напоминало человека, ростом 3 метра, с головы до ног заросшего шерстью насыщенно-темно-синего цвета.

Существо было не просто высоким, а очень мускулистым, его плечи были похожи на огромные мышечные бугры. В руках оно держало толстую дубинку, и, пока охотник пялился на него, оно схватило еще один камень и запустило им в человека.

Коллинз снова сумел уклониться, но теперь он испугался, повернулся и побежал прочь. Он добрался до города, рассказал другим охотникам про синего гиганта и затем они большой толпой отправились выслеживать это существо, чтобы поймать его и/или убить.

Несколько дней Коллинз и его сотоварищи выслеживали странную тварь и часто натыкались на его следы и остатки его обедов или ужинов – куски окровавленных шкур овец, свиней или даже собак. Было ясно, что это существо предпочитало нападать на домашний скот.

В какой-то момент охотники даже нашли неглубокую пещеру, заполненную кусками шкур, кучами перьев, костей и других объедков, но само существо ускользнуло от них.

В последующие годы многие другие охотники сообщали о наблюдении синего бигфута или слышали его ужасные вопли, и местные газеты часто публиковали заметки об этом синем звере. Но постепенно его видели все реже и реже.

В 1874 году случился новый пик наблюдений синего йети. Как писал журнал “Ridge Runner”, сначала его заметил некий Ок Коллинз (не родственник того охотника), когда искал своих пропавших ягнят. И опять же это случилось в районе Спринг-Крик. А через два дня охотник Кэп Тернер увидел синего волосатого человека у ручья Индиан-Крик. Тот сидел на берегу и своими огромными ручищами ловил в воде рыбу.

Когда существо заметило Тернера, то вскочило и побежало за ним, размахивая каменным топором (!). К счастью, Тернеру благополучно удалось убежать.

Несколько дней спустя существо увидел охотник Кэл Алсап и проследил за ним до пещеры. Когда он залез в пещеру, то нашел там куски овечьих шкур, но само существо куда-то подевалось. В последующие дни еще несколько охотников видели его и он так же скрывался от них в пещере.

К концу 19 века практически каждый охотник в районе плато Озарк слышал о синем человекоподобном звере и пытался найти его, чтобы прославиться. Но он все так же был неуловимым, хотя все еще продолжал таскать у фермеров овец. Те охраняли свои стада с оружием, нанимали охотников, прочесывали плато с поисках Синего Человека, но безуспешно.

Затем появились сообщения о том, что группе охотников удалось окружить синего зверя и загнать его на дерево, но видимо ему снова удалось убежать, так как никаких подробностей этого инцидента не появлялось.

В 1911 году Синий зверь снова появился в районе плато Озарк и снова воровал овец и других домашних животных. Фермеры, которые видели его, отмечали, что существо двигается неуверенно, как будто оно больное.

А затем в газете “The Washington Times” была опубликована следующая заметка:

“Шесть недель назад фермер заметил, что два его ягненка не вернулись домой с остальным стадом. Он обыскал склоны холмов и нашел окровавленную овечью шерсть в ложбинке глубоко в лесу. На следующий день он увидел, как Синий человек убил свинью в лесу, и с тех пор это существо видели еще несколько фермеров.

Его темно-синяя шерсть теперь была скорее темно-серой, а его конечности были не такие мускулистые, как когда-то. Но все равно мало кто из выносливых жителей гор Озарк захотел бы рискнуть сразиться с этим ужасающим существом в одиночку”.

18 августа 1911 года в газете “The Sentinel” появилась статья о поимке Синего человека. Начиналась она с того, что два мальчика увидели как Синий человек вылез откуда-то из-под земли и начал гоняться за их овцами. Мальчики сообщили об этом взрослым и затем повели группу охотников к месту наблюдения Синего человека:

“Мальчики выступили в роли проводников, и когда они прибыли на место, то обнаружили бревно и вход под землю, который, казалось, использовался многократно. У одного из мужчин хватило смелости протолкнуть фонарь в пещеру, которая была значительных размеров.

Я вошел в пещеру, где увидел человека, скорчившегося в глубине. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки, сделанной из чего-то вроде шкуры животного. Его тело было полностью покрыто короткими синеватыми волосами, а на голове был двухфутовый пучок волос.

Дикий человек пытался убежать, но был пойман и передан властям. Он не мог говорить. Шерсть, кости животных и перья были разбросаны глубоко внутри его пещеры. Не было никаких свидетельств того, что он готовил на огне какую-либо пищу перед употреблением”.

К сожалению, никаких подробностей об этом пойманном дикаре больше не поступало, но в тех лесах еще какое-то время продолжали видеть Синих людей. А в марте 1925 года в газете “Nevada Daily News” появилась следующая заметка:

“Хотя этот человек сейчас мертв, многие из его детей сейчас живут в дикой природе на берегах Спринг-Крик, и все они синие. Они ходят голыми и питаются мелкими дикими животными, которых они поедают сырыми.

Многие из них достигают 7-8 футов в высоту (2-2,4 метра) и весят от 300 до 500 фунтов (136-226 кг), и часто можно увидеть, как они несут на своих плечах молодых лошадей или коров, когда они идут к своим норам или пещерам. Прогулка в одиночку по ночам в этих районах равнозначна смерти.”

Это фактически была последняя публикация в американских СМИ о странном Синем человеке и его вероятных потомках с плато Озарк, больше там таких существ никто с тех пор не встречал.