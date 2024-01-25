 

Киркпатрик обвинил Конгресс США в теориях заговора

25.01.2024, 7:03, Разное
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Руководитель группы, расследующей явления НЛО и поддерживаемой правительством США, доктор Шон Киркпатрик покинул свой пост. По его словам, причиной ухода стали теории заговора, бездоказательно поддерживаемые лидерами Конгресса.

Киркпатрик выразил свое недовольство в прощальном письме, опубликованном в Scientific American. Он отметил, что усилия его группы были направлены на расследование неопознанных аномальных явлений, но конгрессмены предпочли верить в сенсационные, но не подтвержденные утверждения, игнорируя противоречивые доказательства.

Подразделение Универсальное бюро по разрешению аномалий (AARO), которое возглавлял Киркпатрик, было создано в ответ на публикацию видеозаписей НЛО, предположительно сделанных пилотами ВМС США. Однако, по мнению Киркпатрика, усилия группы были направлены на разоблачение тех, кто придерживается теорий заговора внутри правительственных структур.

AARO обнаружило сеть чиновников, придерживающихся странных теорий заговора и расходующих государственные средства на их поддержку. Киркпатрик заявил, что правительство США скрывало и перестраивало несколько БПЛА/НЛО с 1960-х годов, и эти усилия не привели к заметным результатам.

Несмотря на предоставление AARO многочисленных отчетов, конгрессу предпочли высказывания в прессе, основанные на мнениях, а не на фактических данных. Это привело к слушаниям в Конгрессе, где выступил «разоблачитель НЛО» Дэвид Граш, хотя Киркпатрик подчеркнул, что Граш не сотрудничал с его группой.

Киркпатрик заключил, что многие конгрессмены предпочитают высказывать свои мнения об инопланетянах в прессе, игнорируя фактические данные. В свете этих событий возникают вопросы о прозрачности и достоверности информации в области исследования НЛО, а также о влиянии теорий заговора на принятие решений в американском правительстве.


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