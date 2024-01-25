 

Zeit – Европа не готова к президентству Трампа и рискует провалиться в геополитический кризис

25.01.2024, 4:41, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

У Евросоюза сейчас достаточно проблем — взять хотя бы отношения с Китаем и отсутствие энергоносителей из России. Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США создаёт для Европы новую угрозу, пишет Die Zeit. Чтобы обезопасить себя, ЕС должен действовать, но отсутствие единого руководства приводит к медленному и непоследовательному принятию решений и росту уязвимости для давления со стороны Китая и США.


AP

Значительный отрыв Дональда Трампа от Джо Байдена в опросах — зловещий знак для крупнейшей экономики Европы, отмечают сразу несколько экспертов в статье Die Zeit. В последние десятилетия немецкая модель роста опиралась на спрос со стороны Китая и США, а также на энергоносители из России. Но теперь Китай наводняет мировой рынок электромобилями, поставки российского газа в значительной степени прекратились, и существует угроза нового президентства Трампа. Германия и ЕС должны разработать инструменты, чтобы подготовиться к этой новой, сложной эпохе.

Резкая критика Дональдом Трампом положительного торгового баланса Европы может привести к росту торговых ограничений со стороны США в отношении ЕС. Это грозит повлечь за собой падение спроса на европейскую продукцию. В то же время Трамп планирует сократить или даже прекратить участие США в европейской обороне.

В связи с этим возникает вопрос, сохранят ли будущие правительства своё участие в международных коалициях или свои обязательства перед НАТО. В этой нестабильной ситуации остаётся несомненным, что геополитические отношения между крупными державами — США, Китаем и ЕС — будут определять мировой порядок. Возможный рост соперничества между США и Китаем, будь то в форме военной конфронтации с Тайванем или продолжающихся экономических санкций, настоятельно требует от европейцев чёткого плана. Они должны пересмотреть и исправить взаимозависимость, особенно между Германией и Китаем.

Цена опасности высока. Значительный риск изначально заключается в угрозе для европейской и, в частности, немецкой интеллектуальной собственности в Китае. Ещё один риск заключается в том, что критически важные европейские технологии, компании или инфраструктура могут оказаться под иностранным контролем. Другой аспект касается зависимости Европы от импорта ключевых материалов и технологий, особенно тех, которые служат для осуществления энергетического перехода.

Сейчас, когда до возможного возвращения Трампа к власти осталось меньше года, присутствует ощущение, что Европа может скатиться в геоэкономический кризис. Необходимо действовать, но политические рычаги не сосредоточены в одной руке. Каждый аспект снижения рисков в Европе требует консенсуса на уровне всего ЕС. Если торговая политика входит в компетенцию ЕС, то другие инструменты, необходимые для комплексного снижения рисков, остаются в основном на национальном уровне. Это приводит к медленному и непоследовательному принятию решений, в результате чего ЕС становится уязвимым для давления со стороны Китая или США.


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