Мнение: О воплях возмущённой Украины… Некрофилы?

Произошла трагедия. В небе над Россией #Украина сбила российский военный самолёт, перевозивший украинских же пленных в Белгород для последующего обмена. Все, кто были на его борту, погибли. Обмен не состоится.

Реакция украинской стороны на эту катастрофу прошла все стадии позора. От ставших уже традиционными потоков вранья и манипуляций до какого-то уже запредельного некрофильства. И это ещё раз наглядно характеризует ментальное состояние социума там.

Как только появились первые сообщения о крушении российского Ил-76 в Белгородской области, украинские СМИ хвастливо сообщили со ссылкой на источники в ВСУ, мол, «наши поработали». Но едва на ленты новостных агентств пошла информация, что на борту были не ракеты, а люди, в том числе 65 украинских пленных, свои сообщения журналисты либо отредактировали, либо потёрли. Ничего не напоминает, кстати?

Когда украинские военные, уже готовившиеся крутить на мундирах дырочки для орденов за «успешное сбитие», оправились от шока, они взяли паузу в официальном инфополе, но тут же ввели в бой якобы несуществующие Силы специальных информационных операций, в российской блогосфере обычно называемые «ЦИПСО». И ложь полилась изо всех щелей.

Украинские активисты информационных войн массово сообщали о том, что украинских пленных якобы никогда не возили к месту обмена самолётами. Что их «никогда» не обменивали в Белгородской области. Что самолёт «на самом деле» летел из Сирии с грузом ракет. И что на земле взорвались именно они.

Всё это — ложь, разумеется. Транспортировка пленных из колоний в глубине России ближе к месту обмена на границе — стандартная практика. К месту предыдущего обмена 3 января их доставляли именно самолётами, и именно в аэропорт Белгорода. А сам обмен произошёл на том же контрольно-пропускном пункте Колотиловка, где он планировался и 24 января. И, наконец, по данным FlightRadar, никаких «самолётов из Сирии» утром 24 января в небе над Белгородом не было.

Затем российская сторона опубликовала списки погибших украинских пленных, бывших на том самолёте. А #Украина первым делом заявила, что 18 человек из этого списка якобы уже были обменяны 3 января. И села в лужу. Даже на Би-Би-Си подтвердили, что фигуранты списка действительно значатся до сих пор в открытых базах военнослужащих ВСУ, сдавшихся российским военным. И что на самом деле только один человек, Максим Коноваленко, числится в двух списках — и в том, что датирован 3 января, и в свежем. #Россия говорит, что в прошлый раз его не смогли обменять по «техническим причинам». То есть, российский список всё же подлинный, как бы ни врала украинская пропаганда.

После этой лажи ципсошников началось уже нечто запредельное. Поднялся некрофильский вой «Где трупы с места катастрофы?». Якобы на кадрах с места трагедии нет тел погибших, кроме останков членов экипажа.

Ну, во-первых, российская сторона сразу же постаралась исключить доступ всех посторонних к полю, куда упали обломки Ил-76. Это объясняет вообще довольно малое число снимков. Во-вторых, по более поздним свидетельствам очевидцев, как раз-таки десятки тел погибших разбросаны по этому довольно большому полю вперемешку с фрагментами самолёта. В-третьих, некоторые сетевые СМИ всё же опубликовали видео в подтверждение. Ссылок давать не буду из уважения к родным и близким погибших: это действительно тяжёлые кадры. А кто захочет, тот найдёт.

Словом, украинская пропаганда пробила очередное дно. Как и Запад, отказавшийся созвать заседание Совбеза ООН по этой катастрофе, на проведении которого настаивала #Россия. Чёртовы лицемеры…

Но вся та активность, с которой украинский социум бросился отмазывать «своих», и та лёгкость, с которой он поверил в самый лютый пропагандистский бред, лишь бы не впускать в голову страшную правду, реально тревожит и удручает.

Огромное число людей там — больны на всю голову.

Чем и как их лечить?

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