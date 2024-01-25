WION – конфликт на Украине истощил европейские арсеналы и показал слабую боеготовность НАТО

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Западные союзники практически опустошили свои склады, изо всех сил пытаясь обеспечить поставки оружия в ответ на растущие требования Киева. У них заканчиваются боеприпасы, несмотря на заключение всё новых масштабных контрактов с производителями, а военная помощь из Вашингтона больше не поступает. Эта ситуация отчётливо продемонстрировала, насколько плохо силы НАТО подготовлены к реальному конфликту высокой интенсивности, отмечает WION.

Конфликт между Украиной и Россией продолжается уже почти два года, однако Москва не намерена сдаваться и продолжает атаковать Украину. В то время как аппетит Зеленского в отношении оружия продолжает расти.

Но западным союзникам Киева приходится нелегко в попытках продолжать поставки оружия украинским силам. У военных на Западе уже заканчиваются боеприпасы, их склады пусты.

Сейчас при участии НАТО был заключён контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов, чтобы обеспечить производство десятков тысяч артиллерийских снарядов и пополнить истощившиеся запасы стран, входящих в состав альянса.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Это важно — защищать нашу собственную территорию, наращивать наши собственные запасы, но также и продолжать поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину поставками боевых систем, вооружений и боеприпасов. Они должны одержать верх как суверенная независимая страна.

НАТО также пришлось обнаружить, насколько плохо этот альянс подготовлен к такому полномасштабному интенсивному конфликту, как на Украине, или к потенциальному конфликту, который Китай способен развязать в отношении Тайваня.

Затянувшаяся «война на истощение» между Россией и Украиной также вызвала необходимость серьёзной перекалибровки матриц безопасности. Последние сделки, заключённые с французской и немецкой фирмой, согласно оценкам, касаются около 220 тысяч снарядов. Их поставки членам НАТО начнутся в конце 2025 года.

В прошлом году возглавляемый США альянс запустил план по поддержке оборонного производства. С тех пор были заключены совместные контракты на поставку боеприпасов на общую сумму 10 миллиардов долларов. В их число входит и сделка на покупку до 1000 ракет ПВО Patriot европейского производства, которая была заключена в прошлом месяце.

Европейский союз также начал предпринимать усилия по наращиванию собственного оборонного производства. Однако этот блок из 27 стран заметно отстаёт от реализации плана, в рамках которого предполагалось к марту поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов.

Выступая на прошлой неделе в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей всего мирового военного комплекса в сумме будет недостаточно для того, чтобы поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

Насущные потребности Украины, включая боеприпасы для систем противовоздушной обороны, относятся к категории неотложных и критически важных. Однако из Вашингтона также не поступает больше никакой помощи, поскольку Байдену не удаётся убедить конгресс выделить на это больше средств.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.