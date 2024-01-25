 

WION – конфликт на Украине истощил европейские арсеналы и показал слабую боеготовность НАТО

25.01.2024, 3:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западные союзники практически опустошили свои склады, изо всех сил пытаясь обеспечить поставки оружия в ответ на растущие требования Киева. У них заканчиваются боеприпасы, несмотря на заключение всё новых масштабных контрактов с производителями, а военная помощь из Вашингтона больше не поступает. Эта ситуация отчётливо продемонстрировала, насколько плохо силы НАТО подготовлены к реальному конфликту высокой интенсивности, отмечает WION.

Конфликт между Украиной и Россией продолжается уже почти два года, однако Москва не намерена сдаваться и продолжает атаковать Украину. В то время как аппетит Зеленского в отношении оружия продолжает расти.

Но западным союзникам Киева приходится нелегко в попытках продолжать поставки оружия украинским силам. У военных на Западе уже заканчиваются боеприпасы, их склады пусты.

Сейчас при участии НАТО был заключён контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов, чтобы обеспечить производство десятков тысяч артиллерийских снарядов и пополнить истощившиеся запасы стран, входящих в состав альянса.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Это важно — защищать нашу собственную территорию, наращивать наши собственные запасы, но также и продолжать поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину поставками боевых систем, вооружений и боеприпасов. Они должны одержать верх как суверенная независимая страна.

НАТО также пришлось обнаружить, насколько плохо этот альянс подготовлен к такому полномасштабному интенсивному конфликту, как на Украине, или к потенциальному конфликту, который Китай способен развязать в отношении Тайваня.

Затянувшаяся «война на истощение» между Россией и Украиной также вызвала необходимость серьёзной перекалибровки матриц безопасности. Последние сделки, заключённые с французской и немецкой фирмой, согласно оценкам, касаются около 220 тысяч снарядов. Их поставки членам НАТО начнутся в конце 2025 года.

В прошлом году возглавляемый США альянс запустил план по поддержке оборонного производства. С тех пор были заключены совместные контракты на поставку боеприпасов на общую сумму 10 миллиардов долларов. В их число входит и сделка на покупку до 1000 ракет ПВО Patriot европейского производства, которая была заключена в прошлом месяце.

Европейский союз также начал предпринимать усилия по наращиванию собственного оборонного производства. Однако этот блок из 27 стран заметно отстаёт от реализации плана, в рамках которого предполагалось к марту поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов.

Выступая на прошлой неделе в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей всего мирового военного комплекса в сумме будет недостаточно для того, чтобы поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

Насущные потребности Украины, включая боеприпасы для систем противовоздушной обороны, относятся к категории неотложных и критически важных. Однако из Вашингтона также не поступает больше никакой помощи, поскольку Байдену не удаётся убедить конгресс выделить на это больше средств.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.


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