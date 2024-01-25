 

Рупор кремлевской пропаганды: “Еленовка №2”. Послесловие

25.01.2024, 3:25, Разное
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1. Самолет сбит ВСУ. Генштаб ВСУ фактически признал это. Ряд украинских источников это также подтвердили.

2. На самолете погибло 74 человека – 6 членов экипажа, 3 сопровождающих и 65 украинских военнопленных.

3. Украина была, как обычно, проинформирована о параметрах обмена, который должен был состояться во второй половине дня.

4. Второй борт, который перевозил еще 80 человек на обмен, развернулся и улетел на аэродром вылета.

5. Обстрел Ил-76 велся с территории Харьковской обл. На обломках машины уже обнаружены следы поражающих элементов.
Тип ЗРК пока неизвестен, работает следственная группа.

6. Пилоты Ил-76 совершили подвиг, отвернув гибнущую машину от жилых районов. Должны быть представлены к госнаградам посмертно.

7. Убийство ВСУ украинских военнопленных повторило ситуацию с убийством украинских военнопленных в Еленовской колонии в 2022 г.

8. Украинская пропаганда сегодня жидко обделалась, путаясь в показаниях, металась между радостью и попытками скрыть причастность к совершенному преступлению. Сегодня это было весьма наглядно.

9. Будущие обмены военнопленными безусловно будут осложнены данным военным преступлением.

10.Украина должна быть признана государством-террористом. Начать надо с СБУ и ГУР МОУ.

Источник: Colonel Cassad


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