Рупор кремлевской пропаганды: “Еленовка №2”. Послесловие
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1. Самолет сбит ВСУ. Генштаб ВСУ фактически признал это. Ряд украинских источников это также подтвердили.
2. На самолете погибло 74 человека – 6 членов экипажа, 3 сопровождающих и 65 украинских военнопленных.
3. Украина была, как обычно, проинформирована о параметрах обмена, который должен был состояться во второй половине дня.
4. Второй борт, который перевозил еще 80 человек на обмен, развернулся и улетел на аэродром вылета.
5. Обстрел Ил-76 велся с территории Харьковской обл. На обломках машины уже обнаружены следы поражающих элементов.
Тип ЗРК пока неизвестен, работает следственная группа.
6. Пилоты Ил-76 совершили подвиг, отвернув гибнущую машину от жилых районов. Должны быть представлены к госнаградам посмертно.
7. Убийство ВСУ украинских военнопленных повторило ситуацию с убийством украинских военнопленных в Еленовской колонии в 2022 г.
8. Украинская пропаганда сегодня жидко обделалась, путаясь в показаниях, металась между радостью и попытками скрыть причастность к совершенному преступлению. Сегодня это было весьма наглядно.
9. Будущие обмены военнопленными безусловно будут осложнены данным военным преступлением.
10.Украина должна быть признана государством-террористом. Начать надо с СБУ и ГУР МОУ.
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Источник: Colonel Cassad
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