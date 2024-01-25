 

Мнение: О нравах «цивилизованных»… И они учат нас жить?

25.01.2024, 3:20, Разное
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В ожидании смерти он провёл половину жизни. Однажды его уже пытались убить — не получилось. Сегодня должна состояться вторая попытка. Скорее всего, она будет успешной. Но есть нюанс.

И он лучше всего показывает высочайшие достижения западной цивилизованности, гуманизма и проч.

Кеннет Юджин Смит был приговорён к смертной казни в 1996 году за убийство, которое он с подельником совершили восемью годами раньше. И он — один из немногих людей в Соединённых Штатах, которого государство собирается казнить уже во второй раз. Первая попытка, несмотря на то, что в распоряжении исполнителей смертного приговора было несколько часов, закончилась неудачей. Они уложили осуждённого на каталку в так называемой «камере смерти» в тюрьме имени Уильяма Холмана в штате Алабама, застегнули на его теле ремни и попытались ввести ему смертельную смесь химических препаратов.

Однако им так и не удалось попасть иглой в вену, и после неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, казнь была остановлена, поскольку наступила полночь и срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истёк. Это было в ноябре 2022 года. Спустя 14 месяцев штат Алабама снова попытается его убить.

На этот раз его хотят заставить вдохнуть азот. Азот является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто «разбавляет» кислород, постепенно замещая его во всех клетках. На официальном языке эта причина смерти называется азотной гипоксией. Комментируя это, представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что такой непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства #США по соблюдению норм международного права. Хотя в принципе пыткой можно считать и 28 лет, проведённых в камере смертников, из 58-ми прожитых.

И эти «гуманисты» учат мир жить?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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