“Мерцающий кошачий глаз” – горячий маникюрный тренд зимы: самые модные цвета и дизайны 2024 года

Cateye – модный дизайн, создающий эффект мерцающего кошачьего глаза. Маникюр, придающий ногтям эффектный сияющий вид, создается с помощью специального геля с металлическими частичками и магнита, который выстраивает их в замысловатые узоры. Популярный тренд в области нейл-арта 2024 года взял за основу имитацию гипнотического эффекта хризоберилла – самоцвета, меняющего оттенок при разном освещении.

Радужные переливы

Ногти, выполненные в дизайне под названием «мерцающий кошачий глаз», переливаются в лучах солнечного света. Отлив сверкающего лака зависит от освещения, но всегда будут присутствовать радужные блики, придающие покрытию удивительную глубину и оригинальность.

Маникюр выполняется в самых разных цветах, от пастельных до неоновых, а при желании ногти можно украсить стразами или мелкими бусинками.

Выбор материалов

Создать на ногтях уникальные произведения, от которых невозможно отвести глаз, довольно легко. Для этого понадобятся следующие материалы:

LED-лампа для сушки гелевого покрытия. Цветной гель-лак с металлическими пигментами. Магнитный штамп. Базовый и верхний слой лака для ногтей.

Выбирайте качественные материалы, не забывая проверять сроки годности, и следуйте инструкции производителя.

Как выполнить маникюр самостоятельно

В домашних условиях нейл-арт «мерцающий кошачий глаз» создается быстро, если под руками есть все необходимое.

Один из вариантов дизайна, который привлечет внимание окружающих к вашим ногтям:

Снимите старое покрытие и придайте ногтям желаемую форму. Нанесите базовую основу на ногти, которая их укрепит. Высушите ее в LED-лампе в течение 60 секунд. Встряхните флакончик и нанесите цветной гель-лак с металлическими пигментами. Сразу поднесите магнитный штамп к ногтю на несколько секунд, не касаясь поверхности. Дождитесь, когда частички выстроятся в оригинальный узор. Дайте гелю застыть под светодиодной лампой в течение 1 минуты. Нанесите прозрачное финишное покрытие на ногти для дополнительного блеска и защиты маникюра от повреждений.

Горячий маникюрный тренд Cateye подходит для ногтей любой длины, а цветные переливы сделают их визуально длиннее.

Маникюр в алых оттенках

Красные ногти – воплощение страсти и абсолютный фаворит всех смелых модниц. Эффект мерцания добавляет нейл-арту нотку гламура, а красивые ногти превращаются в неповторимые шедевры.

Серебряные ногти

Мерцающий маникюр в благородном оттенке серебра – идеальный вариант для зимы. А модницы, которые хотят еще больше гламура, могут украсить свои ногти аккуратными стразами.

Цвет сверкающего льда

Кажется, что от ногтей, покрытых гель-лаком нежного цвета, так и веет прохладой. Оттенок, излучающий сияние, создает идеальный контраст с темными зимними одеждами.

Все оттенки розового

Ногти в модном дизайне не всегда должны быть однотонными. Для тех, кто устал от унылой поры, стоит присмотреться к абсолютному фавориту теплых весенних месяцев – розовому цвету, играющему разными гранями и оттенками.

Классический френч

С помощью сверкающего геля можно добавить необычный штрих к строгому французскому маникюру. Новое переосмысление классики выглядит потрясающе благодаря эффекту металлик и симпатичному декору.

Что самое приятное в модном дизайне Cateye? В отличие от большинства тенденций в области ногтей, требующих профессионализма, этот образ довольно легко воссоздать самостоятельно!