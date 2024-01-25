Выйдя из Рыбинска, миновать темноту

С одной стороны, в наш город приезжают снимать кино, с другой – наши земляки уезжают и сами становятся кинематографистами.

Мы часто готовы считать земляками даже потомков здешних уроженцев. На самом деле в Рыбинске появился на свет всего один известный мастер кино – Станислав Ростоцкий, ещё один малоизвестный и один талантливый режиссёр-оператор. Теперь к ним присоединились начинающие: режиссёр-постановщик Станислав Светлов и режиссёр-документалист Максим Злобин.

Последний родился в 1991 году, начальные уроки киносъёмки получил у Марины Шакуровой в её «Школе юного журналиста» (к прискорбию, менее месяца назад Марина Ивановна ушла из жизни). В 2014-м Максим окончил Университет кино и телевидения в Петербурге по кафедре режиссуры. В его активе четыре документальных фильма. Два первых – «Время слепых» и «Семь дней на улице» – он снял, будучи ещё студентом. Третий, «Андрей Чирков: без труб и барабанов, тихой сапой» (о марафонце, пришедшем в спорт после пятидесяти), участвовал в 15 российских и международных фестивалях.

Свою новую работу – «Я выхожу из темноты» – Максим Злобин покажет посетителям рыбинского киноклуба «Современник» 27 января.

Главный герой – «высокофункциональный алкоголик» (HFA), т.е. человек, который сохраняет работу и отношения, обнаруживая при этом все признаки алкоголизма. Проснувшись однажды утром он понимает, что его жизнь стала бесконечным повторением одного и того же: выпивка, работа, выпивка… И решает поставить над собой эксперимент: полностью отказаться от алкоголя на год и посмотреть как изменится его жизнь. В своей антиалкогольной одиссее «доброволец» проезжает по городам России и Казахстана, выясняя, что происходит после отказа от любимых стаканчиков и бутылочек.

«Я выхожу из темноты» – это вдохновляющая история. Приходите в субботу, 27-го, в 17:00 в ОКЦ и будьте готовы к невероятным приключениям, взрывам смеха и непредсказуемым поворотам сюжета!