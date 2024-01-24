Мнение: Кто включает отопление?!

Написал большой текст на интересную тему – про ненависть российских людей к частной собственности и самоуправлению. Не с целью осудить, а с целью понять: я ведь и сам – один из них. Написал еще осенью, но после всех приключений этой зимы (которые к тому ж еще явно не закончились, как и сама зима) он, мне кажется, будет намного доходчивее звучать. Особенно на фоне появления радикальных предложений типа “расприватизации” жилья.



Катастрофа подмосковного пейзанина

Недавно в Фейсбуке прочел душераздирающую историю. Человек жаловался, что он купил себе дом в одном из подмосковных коттеджных поселков, и так радовался, так радовался… И цена была подходящая, и расположение удобное, и оплата коммуналки по-божески, и жена очень была довольна. И вдруг – нате: пожили они там полгода, настроили планов громадьё – а где-то там, в небесных высях, вроде как поменялась Управляющая Компания этого поселка, была одна, стала другая – и вот эта Другая компания внезапно стала «оптимизировать» поселковое энергопотребление, вроде как смела провайдера электричества – и в общем оказалось, что норму потребления э/нергии для домового хозяйства тихой сапой урезали, а за «излишки» по отоплению вломили какой-то жуткий тариф… Наш автор посчитал – и прослезился: внезапно вышло, что зимой им придется или сидеть на холоде, стуча зубами, или платить какие-то запредельные деньги, из-за чего как минимум все их планы по «улучшению» пойдут прахом, и «придется работать только на отопление».

Письмо было полно стандартного постсоветского отчаяния: конечно же, причиной стало, что к власти над поселком в лице новой УК пришли какие-то проходимцы и мошенники, естественно, имеющие «мохнатую руку» где-то в руководстве области, само собой, взволновались не только они, но и другие жители того же поселка, все они, как водится, стали сочинять всякие жалобы в администрацию области, прокуратуру и лично президенту РФ, всё это в процессе, но сдвигов никаких, а зима, как нам не уставали повторять еще в сериале «Игра престолов», таки близко. И что еще делать – неизвестно. Особенно учитывая, что жить в неотапливаемом доме не удастся по соображениям не только гуманитарным, но и техническим: зимой всё промерзнет, трубы полопаются, а ремонт встанет в такую сумму, что лучше уже сразу повеситься.

В общем, банально, хотя мужика и его семью безусловно жалко. Я же привожу эту историю не в качестве обличителя, а как архетипическую историю страха и ужаса, пугающую огромную часть российских обывателей, то есть постсовков. Дело в том, что чего-то подобного в России боятся ВСЕ собственники чего-нибудь недвижимого, а примеров, что страхи небеспочвенны – масса. Всегда есть риск, что над твоей несчастной квартирой, дачей или домом сгустятся тучи в виде каких-то ушлых ребят, с помощью махинаций ставших по главе или «товарищества собственников», или «управляющей компании», что они замутят какую-то гадость (или задерут тарифы на всё, или продадут что-то важное типа придомовой территории или подвала дома под дискотеку, или сделают еще какую подлость, и потянутся бесконечные жалобы, суды, разборки, все деньги все равно украдут, мошенники с ними сбегут, потом вместо них придут какие-то другие мошенники, и они первое что сделают – стребуют те же самые деньги со всех собственников снова, именно под предлогом «ну ведь те деньги украли, вы же понимаете?»).

Главное достижение Собянина

А я просто прочел эту историю и очень ясно и окончательно осознал, почему в Москве жители всегда будут голосовать за Собянина и из последних сил ненавидеть «либерализм», будучи при этом даже не в силах объяснить внятно, что это такое. И заодно наконец понял, в чем же главное достижение Собянина в Москве.

И это не новые станции метро, не МЦК, не снесенные ларьки и изведенные маршрутки, не «это электробус» и не спецполосы для оных. О «главном достижении» Собянина в Москве никогда не напишут в его рекламных или предвыборных буклетах. Речь о том, что Собянин полностью извел и уничтожил в Москве любые намеки на какое-либо самоуправление (либо просто запретил, либо, что чаще, формализовал и обессмыслил до полной неразличимости) – и вот именно за это москвичи еще век будут носить его на руках. Ибо реальное самоуправление и есть самый страшный кошмар современного русского обывателя: он его боится, не понимает и ненавидит. И не зря – есть причины.

Собственно, борьбу со всеми видами самоуправления в столице начал еще Лужков (были целые битвы с некоторыми районными «муниципальными» советниками и с попытками «суверенизации» отдельных районов, типа Краснопресненского) – но именно Собянин железной рукой довел дело до конца. Все районные муниципальные «власти» лишены каких бы то ни было полномочий, денег и доведены до полного ничтожества, зловещие аббревиатуры типа ТСЖ и УК уже много лет не тревожат слух москвичей, можно уже, кажется, спокойно прожить целую жизнь московского «собственника жилья» и никогда не столкнуться с этими образованиями. Вместо УК в подавляющей части московских домов – некая структура мэрии под типовым названием «Жилищник», ее филиалы в каждом из ста с лишним московских районов, «Жилищники» не скрывают, что все они, по сути – работники мэрии, то есть – подчиненные Собянина. А сам Собянин нащупал беспроигрышную нишу «хозяина города», который напрямую решает любые вопросы. Если у тебя засорился унитаз, пропала горячая вода или грязно в подъезде – что делать? Любой москвич знает: надо или позвонить в «Жилищник» (подчиненным Собянина), или написать в «Приемную мэрии» (самому Собянину!) – и твоя проблема будет решена. Прибегут специально обученные люди, помогут, прочистят, уберутся. Ну а если даже нет – понятно, кто будет виноват. Конечно, Собянин! Знать виновника беды – это ведь уже половина решения.

Собянин, включи тепло!

Вот, скажем, у нас наступила очередная золотая осень, скоро начнет холодать, и в соцсетях, как бывает каждый год, начнут бурлить особо мерзлявые москвичи, с возмущениями и жалобами: когда же включат батареи, что там думает проклятый Собянин, почему он всех морозит, есть ли у него совесть и т.п. Такая волна упреков непременно случается дважды в год – весной и осенью. Мерзлые граждане регулярно жалуются или на то, что «Собянин слишком долго не включает отопление», или на то, что «Собянин слишком рано отопление выключил».

Этот дружный вой уже настолько привычен, что мало кто задается вопросом: а, собственно, при чем здесь вообще Собянин? Разве в Лондоне, Париже, Берлине или Нью-Йорке люди стонут, требуя «начать отопительный сезон»? Заваливают ли парижане или лондонцы свои мэрии требованиями «включить тепло», проклинают ли соответствующих мэров за то, что они этого не делают, «хотя уже похолодало»?!

Нет. Везде предполагается, что дата включения отопления определяется… договором на аренду жилья между арендатором и собственником жилья (владельцем здания), то есть прописывается индивидуально. Гм… А как же быть, если я живу в СВОЕЙ квартире, то есть я сам и являюсь собственником? Мне тогда у кого требовать включения?? Прикольная ситуация. Очевидно, ТАМ, у них, предполагается, что собственник должен сам позаботиться о том, как ему самого себя обогревать на собственной недвижимости.

Но, как видим, не в Москве. В Москве (да и во всех других городах России) отопление включает (и выключает) мэр.

Хотя это странно, согласитесь. Почему мэр? Это ведь не государственные дома. Они не принадлежат городу. По крайней мере, в большинстве московских многоэтажек большая часть квартир приватизирована, то есть эти дома или полностью, или на 50 и более процентов – частные. ПО ИДЕЕ (да и, хе-хе, по закону) их собственником является как раз «товарищество собственников жилья», то самое зловещее ТСЖ, в котором у мэрии – всего лишь доля голосов пропорционально доле неприватизированных до сих пор квартир, т.е. – мэрия не хозяин, а в лучшем случае миноритарный владелец небольшой доли. Почему же мэрия решает, когда отапливать ВСЕХ?

Лифты, отходившие свой срок

Вот еще одна всем в Москве известная хохма – замена лифтов. Многие дома, в которых живут миллионы москвичей, стоят по 40, 50 и даже более лет – и известно, что лифты, которые в них ездят, в силу неизбежного износа своих движущихся механизмов имеют гораздо меньший срок эксплуатации, по истечению которого эти лифты необходимо менять. Именно – даже не ремонтировать, а менять полностью! Иначе они становятся опасными. Детский кошмар горожанина, знакомый, наверно, каждому – оказаться в падающем лифте с оборванным тросом: тесная кабина, вырваться никак невозможно, бежать некуда, приступ клаустрофобии – и удар!

В моем доме, где я живу с 5 лет, менять лифты затеяли еще при Лужкове, в начале «нулевых». Помню, как меня это потрясло. То есть, с одной стороны, я был этому, конечно, рад – но с другой уже тогда смутно понимал, что «в этом есть что-то не то». Как-то странно: я ведь об этом не просил! А я ведь собственник! Как это случилось?! Почему вдруг добрый Лужков всё это затеял? Это же не его дом??

А всё было просто: в один прекрасный день просто «начали работы» (тогда еще, кажется, ЖЭК), пригнали технику, старые кабины вытащили, новые поставили. В «жировке» за такую явно крайне недешевую как работу, так и поставку, не добавили ни рубля. Это просто выглядело как какая-то чистая благотворительность. Со стороны – кого? Лужкова? Города?! Причем хорошие лифты поставили – до сих пор ездят. Даже с зеркалами внутри, с уже предусмотренной «антивандальной защитой» – зеркало сумели-таки расколотить только через 10 лет…

Но с чего??

Либерализм и либертарианство

С моей, печальной и унылой точки зрения, из ситуации для жильцов, у которых в доме подошел к концу срок безопасной эксплуатации лифта, могло быть только два выхода, условно «либеральный» и «либертарианский». Либеральный – более человеколюбивый, исходящий из принципа, что все-таки люди – наше главное богатство. Поскольку лифт стал потенциально небезопасен, должен был приехать какой-нибудь Ростехнадзор, проверить документацию, определить, что старый лифт действительно уже «того» – после чего его выключить, опечатать механизм и запретить его эксплуатацию. Ибо нехрен рисковать! Тем самым предоставить жильцам и собственникам полную свободу: хотите поднимайтесь на свой 10-й этаж пешком, не хотите – съезжайте/продавайте свои апартаменты на высоких этажах, но лифтом пользоваться НЕЛЬЗЯ! Или – собирайтесь своим советом собственников, скидывайтесь как хотите, нанимайте грузчиков, техников, покупайте новый лифт и устанавливайте его взамен старого.

Либертарианский, то есть более жестокий и агрессивный вариант – все то же самое, только ничего не опечатывать, разве что повесить объявление, честно предупреждающее, что данным лифтом пользоваться небезопасно. А там уж – пусть каждый решает на свой страх и риск, свобода же! Не боишься – езжай на лифте, боишься – указанные три варианта.

Предложи выбор из этих двух решений проблемы доброму российскому обывателю, что он выберет? С его точки зрения оба проникнуты жесточайшей мизантропией и русофобией, и предлагать их может только бесчеловечный маньяк. На этом примере легко понять, откуда в русских людях их ненависть к самому понятию «либерализм» – который, на их взгляд, доказал за 30 лет, что предназначен исключительно для того, чтобы извести под корень всех бедных и несчастных, заставить их рисковать, страдать и умирать.

И поэтому, как мы видим, в РФ повсеместно (на самом деле не только в Москве) принято третье решение: оплатить должен Город. Почему? Да потому что у него денег много. Он же – Государство, а не бедный и беззащитный, никому не нужный российский жилец… Так будет справедливо. А то, почему «город» должен платить за поддержание чужой, не принадлежащей ему недвижимости – ну, у него судьба такая.

Но почему не ТСЖ?

Однако – почему все-таки не ТСЖ? Напомню (хотя большинство этого никогда и не знало), что опять-таки «по идее» (да и по закону) идеальная схема должна была выглядеть так: коллективным собственником многоэтажных домов являются «товарищества собственников жилья», они собирают деньги сами с себя и нанимают на общих собраниях специальные частные организации, созданные энтузиастами как раз для того, чтобы управлять чужой недвижимостью (УК) – искать для домов поставщиков воды, электроэнергии, тепла, компаний по вывозу мусора и т.д., соревнуясь меж собой, кто сможет это делать максимально качественно и недорого. Ну а собственники смотрели бы, как разные УК трудятся, сравнивали их меж собой, эффективных бы нанимали, неэффективных – выгоняли, и, в общем, понемногу бы профессионализм у всех рос, рынок, все дела…

В реальности, однако, быстро выяснилось, собственники по большей части не желают решать на собраниях даже самые элементарные вопросы, все норовят завысить расценки и ничего не делать, а деньги, которые собирают с «владельцев недвижимости», можно многократно красть на любом этапе, сами «управляющие» от ТСЖ легко коррумпируются, и полиция и суды абсолютно не торопятся разбираться в дрязгах и склоках, которые все эти ТСЖ порождают. И в общем, это всё какой-то ад.

Исторический бекграунд

Одна из базовых причин такого положения вещей – то, что все жители РФ родом из совка, а совок вообще не предусматривал, во-первых, никакой общественной собственности, а во-вторых – никакого самоуправления. Совки в советских городах привыкли (и Соввласть их к этому старательно приучала), что всё решается «само», безо всякого участия советского человека. Максимум, что мог советский человек – пожаловаться. На сантехников, на водопроводчиков, на дворников. Это всё. Жаловались советские люди самозабвенно, тем более что «работники ЖКХ» были в советской иерархии» презираемой кастой, на которых МОЖНО было жаловаться, а про то, как они плохо работают, снимали даже фильмы (например, «Афоня»).

Однако надо понимать, что сама позиция жалобщика – позиция инфантильная, детская. «Я пожалуюсь, и взрослые дяди все мои проблемы решат». Собственность же предполагает по определению, что жаловаться… некому. Ты – сам хозяин. Ты и решай, чем топить, как топить и сколько платить. Но – как быть, если таких же собственников еще сотни??

Это совершенно новый, непонятный и чуждый советскому человеку опыт. Это столкновение интересов. Это необходимость отрывать от себя что-то на общие нужды, то есть еще и решать проблемы других, своих соседей (из которых далеко не все приятные). И это, что греха таить – постоянный риск. Риск, что тебя обманут, обведут вокруг пальца, запутают, да что там – просто переорут, подавят! И кто – такие же охламоны, как ты сам!

Поэтому появление инициативы “а не вернуть ли всё государству, пущай оно и решает все эти проблемы, мы друг с другом все равно никогда не договоримся” – вполне предсказуемо. Хотя, конечно, большинство все равно предпочитает оставаться в максимально инфантильной позиции: пусть все ВЫГОДЫ от наличия собственности в виде недвижимости по-прежнему остаются у нас – а все ИЗДЕРЖКИ от владения такой громоздкой собственностью, да еще в нашем жутком климате пусть несет кто-то другой. “Дядя”. Русские люди любят, когда Дядя решает все их проблемы. Они относятся к Дяде буквально как к Папе. Как к отцу родному.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ