 

Рупор кремлевской пропаганды: Еленовка №2

24.01.2024, 22:55, Разное
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Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск в Белгородской области.
На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.
Причины катастрофы будет устанавливать спецкомиссия ВКС РФ.

Чуть ранее на Украине заявили, что борт был сбит ВСУ.

Еленовка №2.

Источник: Colonel Cassad


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