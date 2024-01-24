Рупор кремлевской пропаганды: Еленовка №2

Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск в Белгородской области.

На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

Причины катастрофы будет устанавливать спецкомиссия ВКС РФ.

Чуть ранее на Украине заявили, что борт был сбит ВСУ.

Еленовка №2.

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