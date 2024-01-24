Мнение: О крутом повороте «колеса генотьбы»… Зелю — геть?

Решительно «не везёт» украинцам с президентами!

Словно злой рок преследует их. Едва только выберут громадяне нормального-умного-адекватного, как уже к концу первого президентского срока из двух возможных он превращается…

Депутат Верховной рады, бывший губернатор Донецкой области Украины (в 2014 году) и бизнесмен Сергей Тарута назвал нынешнего президента страны Владимира Зеленского… полным чмом «некомпетентным». Об этом деликатно пишет испанская «El Mundo», вторая по популярности в Королевстве. Но даже сквозь приглаженный журналистами текст легко слышится отборный мат.

«Ни один президент [Украины] не продемонстрировал такого уровня некомпетентности», — цитирует издание украинского парламентария, аккуратно заменяя его непарламентские выражения более-менее цензурными. И в целом этот материал был призван разъяснить испанскому читателю, почему же провалился прошлогодний «контрнаступ», несмотря на то, что Испания пожертвовала на нужды ВСУ все свои ржавые «Леопарды».

Теперь оказывается, что она — тоже виновата. «Мне жаль это говорить, но ответственность [за провал] ложится в основном на плечи Запада. Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только о рейтингах», — режет правду-матку украинский олигарх-депутат. Испанцы тут тихо выпали в осадок от подобной чёрной неблагодарности…

Посмотрим на эту вчерашнюю новость с другого ракурса и вернёмся к Владимиру Зеленскому. Уж как украинцы радовались пять лет назад, когда выбрали на главный пост не прожжённого политикана, не ставленника олигархата, не бывшего «зеку», а настоящего человека из народа. Своего в доску — молодого, дерзкого, юморного. Знакомого каждому по ТВ-саге о том, как школьный учитель стал украинским президентом и даже справился с этой ролью, вопреки козням олигархов. Казалось, что в жизни будет так же — сплошное кино…

И шагнувший в реальность «Василий Голобородько» поначалу оправдывал все ожидания масс. Уж как его превозносили украинцы, когда лидер «Квартала 95» вышучивал российского президента Владимира Путина в ходе саммита «Нормандской четвёрки». Как радовались они словам, что «мир в Донбассе должен наступить только на условиях Украины», а не тех договорённостей в Минске, под которыми стояли подписи украинских представителей. Как дружно одобряли то, что политик, обещавший выполнять Минские соглашения «пункт за пунктом», стал настаивать на их пересмотре. Как восхищались, что юморист в роли президента остроумно троллит своего российского визави по каждой мелочи и на каждом шагу. Как восторгались этой игре с огнём…

Доигрались, блин!

Но даже когда недобрым утром 24 февраля 2022 года #Украина проснулась под вой сирен и грохот взрывов, отрезвления не наступило. Украинцы восхитились тем, что Владимир #Зеленский не сбежал во Львов или Варшаву, а остался в Киеве и переоделся в зеленовато-болотную толстовку с тризубом (предварительно получив через израильского премьера гарантии своей неприкосновенности от Владимира Путина). Украинцы поверили, что ВСУ за пару недель, месяц или полгода «в пух и прах» разобьют клятых москалей, #Украина «повертает земли», накажет коллаборантов, стребует репарации — и тогда уж окончательно запанует…

Собственно, эта вера, а не только предложение тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона «давайте просто воевать» сорвала крайне выгодные Украине и уже готовые к подписанию Стамбульские соглашения. Она же превратила готовый мирно разрешиться конфликт в затяжную «війну з Росією», где каждый месяц гибнут или становятся инвалидами до 30 тыс. украинских военных.

Но оказывается, что это именно Владимир #Зеленский, тонко чувствовавший и беспрекословно выполнявший желания и чаяния украинцев «показал рекордный уровень некомпетентности»…

И теперь его снесут не мытьём, так катанием?

А сами пересічні громадяни — ни при чём?

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