Мнение: Деэлектрификация Германии, уход Мерседеса и подготовка к войне с Россией

1. Немцы продолжают платит за дружбу с США. На этот раз свою дань собирают зелёные борцы за экологию, большая часть которых исторически работает на Америку. Если бы Германия возбудила вовремя уголовные дела против зелёных, которые увечили немецкую энергетику, сейчас немецкая промышленность не была бы в таком критическом положении, так как цена за киловатт была бы совершенно другой. У немцев оставался один альтернативный вариант — покупать энергию в России. Но и тут дружба с США сыграла свою роковую роль (ссылка):



Потребление электричества в Германии скатилось до уровня 1978 года.

И вопрос не только в экономии населением, на фоне принятых ЕС инициатив по сокращению потребления гражданами электричества на 15%.

Промышленность продолжает валиться в пропасть. В 2023 году потребление электроэнергии сократилось на 20%.

2024 год открылся массовыми забастовками и всеобщим коллапсом в транспортной отрасли. Проблемы с логистикой на Ближнем Востоке также вносят свою лепту – из-за блокировки Суэцкого канала, начинают испытывать кризис автосборочные гиганты Германии…

2. Деиндустриализация Германии выдавливает с родины уже и самые знаменитые немецкие бренды (ссылка):



Bild пишет, что Mercedes-Benz продаёт все 80 немецких автосалонов концерна, включая штаб-квартиру в Штутгарте. Судьба 8000 сотрудников, занятых в этих автосалонах, неясна. Вернее, она ясна, просто вслух не озвучивают.

Концерн объявил об уходе из России 3 марта 2022 года. Уже по итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 16% до 6,6 миллиарда евро. Во втором квартале 2022 года она упала еще на 13,6% до 3,1 миллиарда. Общие убытки, связанные с уходом из РФ, составили под 2 миллиарда евро. Речь, понятно, о разовых убытках, потому что посчитать всю сумму упущенной выгоды за 2022-2023 годы немцам будет сложно и страшно.

При этом, концерн закончил 2022 год с прибылью, благодаря продажам в Азии, в особенности в Китае. Причем значительная часть машин была местного производства. Тогда компанию обеспокоил слабый спрос в Европе.

И вот бинго! Mercedes-Benz! уходит из Германии. Из Германии, Карл! Мерседес для немцев уже не просто роскошь – он перестал быть для них доступным.

Производство Mercedes-Benz из Германии тоже уходит (а что ему там делать без российских нефти и газа). Уже в 2024 году в Китае заработает новое производство четырехцилиндровых моторов – совместно с Geely. Речь о сотнях тысяч агрегатов. В сентябре 2022 года Mercedes-Benz вместе с китайской Foton Motor открыла в Китае производство тяжелых грузовиков. И такие новости идут потоком – заводы концерна закрываются в Германии и открываются в Китае и США.

3. К сожалению, нынешние покорённые немцы отказаться от дружбы с США не могут. Иногда кажется, что у них уже возникла нездоровая связь с США — как в фильмах ужасов, когда жертва влюбляется в маньяка, отлично сознавая, что он с ней делает. Вместо того, чтобы срочно спасать свою экономику, немцы готовятся воевать за американские интересы с Россией (ссылка):

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Россией. <…>

Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью.

«А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — отметил он.

По мнению министра, в Прибалтике следует сформировать немецкую бригаду, которая к 2027 году станет «полностью боеспособной».