 

В Британии зашкаливает уровень преступности — люди боятся за свою жизнь

24.01.2024, 22:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Растущий хаос, неспособность системы правосудия справляться с преступностью, мягкие приговоры и проблемы с контролем над границами — новые реалии жизни в современной Британии, пишет The Daily Telegraph. Пока власти заняты осознанием проблемы, люди страдают от беззакония.


АР

Великобритания превратилась в страну беззакония, где люди вынуждены пребывать в постоянном страхе за свою жизнь, пишет The Daily Telegraph. Преступность растёт, доверие к власти угасает. По данным статистики, 45% населения ставят под вопрос эффективность работы системы правопорядка.

Сегодня у большинства британцев есть знакомые, чьи жизни оборвались в результате насилия, с прискорбием пишет автор статьи. 2024 год начался с череды ужасных поножовщин. Одной из жертв стал 17-летний подросток, которого, «перепутав с другим», зарезали средь бела дня в центре Бирмингема. Врачи скорой помощи предупреждают, что дети получают травмы, «как в зоне боевых действий».

«Мы живём в стране, где политики любят говорить о «справедливости», —сетует автор. «В условиях, когда «свобода» — язык любви правых, а «равенство» — крестовый поход левых, справедливость — практически единственная объединяющая ценность, оставшаяся в нашей стране. Но, как и многие, я полностью утратил веру в британскую справедливость».

The Daily Telegraph сообщает, что одной из причин подрыва доверия к британской системе правосудия стало вынесение слишком мягких приговоров за тяжкие преступления. Общество возмущено рядом скандалов, как в случае, когда педофил получил общественные работы вместо более строгого наказания. Автор призывает консерваторов пересмотреть свою стратегию «слабого правосудия», предусматривающую освобождение тысяч заключённых в попытке облегчить нагрузку на тюрьмы. Всё чаще звучат опасения, что Туманный Альбион стремительно превращается в страну Дикого Запада, в том числе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов, что указывает на явные проблемы с контролем границ.

Британское издание настаивает, что власть должна предпринять незамедлительные меры для стабилизации обстановки. Восстановление доверия общества к институтам судопроизводства станет краеугольным камнем для сохранения престижа и ценностей, которыми гордится Великобритания. 


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