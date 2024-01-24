Мнение: Рейтинг стран по санкциям, рост внутреннего туризма и низкие цены у посредников

1. Вот так сейчас, с американской точки зрения, выглядит рейтинг стран по числу введённых против них санкций (ссылка). Россия лидирует: против нас введено почти 20 тысяч ограничений, в несколько раз больше, чем против Ирана, Сирии и Северной Кореи, которые десятилетиями были в числе главных целей атак США.



Спасибо капитализму, на этот раз Запад бессилен. Россия прекрасно себя чувствует, наша экономика растёт не хуже американской и намного лучше европейской. Как оказалось, контроль Запада над мировой торговлей, финансами и технологиями — просто миф. Почти нигде они не смогли нам существенно навредить, а многие наши отрасли даже выиграли от ухода западных компаний, от контрсанкций и импортозамещения.

Кстати, о контрсанкциях. Если бы кто-то взялся за труд посчитать число санкций, введённых разными странами против США, наверняка это число измерялось бы тысячами, и Соединённые Штаты заняли бы место вблизи вершины рейтинга. Сложно поверить в то, что против США действует меньше ограничений, чем против Венесуэлы или Мьянмы. Просто американцы не замечают санкции против себя как якобы неважные, но при этом вовсю трубят о своих санкциях против других стран.

Было бы неплохо исправить эту ситуацию: во-первых, составить честный рейтинг, а во-вторых, при необходимости, подкинуть США ещё контрсанкций, чтобы они не чувствовали себя столь исключительными и неуязвимыми властелинами мира. Американцы должны знать, что с точки зрения многих других государств, главный мировой изгой и агрессор – это их страна, США, а не те государства, которые они произвольно назначили на роль «оси зла».

2. Одно из приятных последствий западных санкций – рост внутреннего туризма (ссылка):



Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что туристический поток по России по итогам прошлого года может вырасти на 19-20 процентов по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает ТАСС.

«Отрасль ожидает по итогам 2023 года очень существенный рост числа туристических поездок», — подчеркнул он.

Уманский сообщил, что турпоток по стране в 2023 году предварительно оценивается в 86 миллионов поездок. По его словам, ожидается, что 2030 году ежегодный турпоток по России достигнет показателя в 140 миллионов поездок.

Туризм – важная отрасль экономики, которая тянет за собой многие другие: где растёт турпорток, там открываются рестораны и магазины, развивается производство сувениров и еды, строятся гостиницы и ремонтируются улицы. Чем больше россияне будут ездить внутри страны, тем лучше для нашей экономики.

Да, да, я знаю, что мне сейчас напишут в комментариях: что желания человека должны стоять на последнем месте, что туризм — это буржуазное излишество, которое только отвлекает рабочих от заводских цехов. Что же, не буду спорить. К счастью, у нас капитализм, так что каждый теперь сам решает, куда ему потратить честно заработанные рубли.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему у посредников товар часто можно купить дешевле, нежели чем у производителя. Цитирую из поста (ссылка):

…c таксопарками, консервными заводами и многими другими видами бизнеса, где орудуют агрегаторы, проблема аналогичная. Если вы придёте с улицы, вам назовут цену повыше, так как раз вы всё равно уже пришли, куда вы денетесь-то теперь. Если вы поищете ровно тот же товар или услугу на агрегаторе, цена может оказаться или рыночной (то есть очень низкой), или даже убыточной для продавца, так как высокая конкуренция и жестокость агрегаторов регулярно заставляют продавцов продавать товар себе в убыток.



Я сейчас специально посмотрел на цену большой коробки русских вафельных конфет, про которые я рассказывал применительно к Т.П.Р.У. полтора года назад. На сайте фабрики — 1697 рублей. На Маркете — 850 рублей. На Озоне — 827 рублей. На Вайлдберриз — 1018 рублей. (На агрегаторах наверняка можно найти те же конфеты и за 5000 рублей, но я жал на кнопку «отсортировать по цене»).



В современной капиталистической экономике агрегаторы являются чем-то типа злых профсоюзов: они давят на продавцов, пока продавцы не начинают кричать от боли, а потом делают для верности ещё несколько оборотов вентиля, чтобы окончательно сломить их сопротивление. Честные цены на многие товары уже не найти: есть или несправедливо низкие цены, на агрегаторах, или несправедливо высокие, у стойки администраторов в холле…