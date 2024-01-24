Мода-2024 для женщин за 50: лучшие трендовые платья, которые помогут скрыть живот

Платье является красивым и женственным нарядом. Женщинам старше 50 лет важно правильно подобрать фасон такой одежды, чтобы можно было красиво подчеркнуть талию и при этом визуально скрыть живот. Вот несколько отличных решений, которые будут в моде в 2024 году.

Длинное платье

Такой наряд не только помогает подчеркнуть женственность, но и визуально удлиняет силуэт.

Красивое длинное струящееся платье помогает визуально скрыть округлый живот и широкие бедра. Женщинам невысокого роста лучше всего выбрать для себя обувь на каблуках.

При этом платье должно быть выполнено из достаточно плотного материала, чтобы избежать образования складок.

Чтобы выглядеть более стройно, стоит выбирать темные цвета наряда. Для удлинения силуэта отличным решением станет разрез. Хорошо выглядит наряд, выполненный в богемном стиле. Это хороший вариант как для повседневной носки, так и для торжественного мероприятия.

Платье, подчеркивающее талию

Если у женщины красивая талия, то длинное платье красивого покроя с поясом помогает визуально улучшить внешний вид и скрыть живот.

При этом важно правильно завязать пояс. Он должен располагаться на насколько сантиметров ниже груди, чтобы не было эффекта беременной.

Платье прямого покроя

Если нет четко выраженной талии, то такой наряд станет отличным решением. Если же есть довольно большой животик, то следует избегать ношения облегающего платья, так как оно еще больше подчеркнет эту область.

Очень хорошим вариантом является однотонная модель с асимметричными рукавами.

Как одеться, чтобы скрыть большой живот

Основной целью является создание вертикальных линий, которые помогают визуально удлинить силуэт.

Важно отвлечь внимание от проблемных зон, подчеркивая сильные стороны своей фигуры. Отличным вариантом станет выбор одежды с завышенной талией.

Стоит правильно подбирать материалы нарядов. Отличным решением станут легкие струящиеся ткани. Нужно избегать использование атласа, который имеет тенденцию отражать свет.

Желательно, чтобы застежки на одежде располагались сбоку, чтобы не добавлять лишнего объема . Ремни имеют свойство визуально резать силуэт. Именно поэтому стоит выбирать пояс того же цвета, что и само платье.

Нужно забыть о горизонтальных полосках, так как они визуально расширяют силуэт. Также не нужно выбирать обтягивающую одежду. Следует отдавать предпочтение легким струящимся тканям. Отличным решением станет использование корректирующего белья. Что касается принтов, то они должны быть небольшими.