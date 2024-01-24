 

Россияне стали реже пользоваться онлайн-сервисами по доставке еды в 2023 году

24.01.2024, 21:00, Разное
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Каждый пятый россиянин (19%) в 2023 году уменьшил использование услуг доставки продуктов. Об этом пишет исследование Geo.Platforma, ссылаясь на данные опроса.

Снижение заказов связано с несколькими факторами. Главной причиной оказалось резкое увеличение цен на продукты, что стало основной мотивацией для 27% опрошенных. Кроме того, 22% участников опроса отметили неудобный интерфейс приложений, а 16% пожаловались на замедление скорости доставки. Еще 15% прекратили использовать доставку из-за ограниченного ассортимента.

Интересно, что хотя 19% респондентов уменьшили заказы, 26% заявили, что в 2023 году продукты приобретали только с помощью онлайн-сервисов. 33% предпочли ходить за продуктами в магазины самостоятельно, а 41% чередуют доставку и личные посещения магазинов.

Среди проблем, с которыми россияне сталкиваются при использовании сервисов доставки, наиболее распространены случаи получения испорченных продуктов (33%) и неполной комплектации заказов (27%). Примерно 20% отметили вскрытие упаковки, 19% жаловались на неправильно выполненные заказы, а 14% оставались без продуктов из-за невыполнения доставки.

Чаще всего россияне заказывают газировку, выпечку и сладости через онлайн-сервисы, в то время как мясо, рыбу, фрукты и овощи предпочитают приобретать в магазинах лично.


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