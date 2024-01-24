 

Нутрициолог Мансурова рассказала о самых вредных сладостях

24.01.2024, 21:00, Разное
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Сладости всегда были спутниками, но не все из них безопасны для организма. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова поделилась информацией о том, какие сладости следует избегать, чтобы сохранить здоровье.

Пончики, чак-чак и хворост: Основная опасность этих угощений заключается в том, что они готовятся во фритюре, что приносит риск канцерогенности. Эти лакомства содержат большое количество жиров, простых углеводов и легкоусваиваемых сахаров. Постоянное потребление может привести к ожирению, диабету и проблемам с сердцем.

Продукты ультраобработки: К пончикам и хворосту следует добавить другие ультраобработанные продукты, такие как печенье, замороженная пицца, пирожные, покупные макароны с сыром, крекеры, колбасные изделия, мороженое и газированные напитки. Они богаты натрием и сахаром, что может привести к ожирению, диабету, гипертонии, депрессии и даже раку.

Избыточное употребление сахара может вызвать диабет и воспалительные процессы в организме, что приводит к болям и ухудшению когнитивных функций. Сахар также может вызывать зависимость, а его отмена может сопровождаться симптомами, подобными отмене наркотиков.

Потребление избыточного количества соли (натрия) увеличивает риск развития гипертонии и сердечных заболеваний, хотя натрий важен для регулирования кровяного давления и нормального функционирования организма.

Помните, что забота о своем здоровье начинается с осознанного выбора продуктов и контроля за потреблением опасных ингредиентов.


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