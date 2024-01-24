Bild – немецкие предприниматели потеряли доверие к правительству

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Глава ассоциации работодателей Райнер Дульгер негодует, пишет Bild: правительство в Берлине игнорирует интересы экономики и продолжает плодить бюрократические джунгли. По его словам, ему больно видеть, как низко опустилась Германия за последние два года — из локомотива ЕС она всё больше превращается в тормоз.



AP

Ещё ни один топ-менеджер не обрушивался на «светофорное» правительство с такой жёсткой критикой, пишет Bild. Глава ассоциации работодателей Райнер Дульгер раскритиковал федеральное правительство Германии за совершенно неправильную экономическую политику. По его словам, Германия должна быть осторожной, чтобы не превратиться из «локомотива Европейского союза в музей, посвящённый процветанию». В данный момент страна всё больше превращается в «тормоз» ЕС.

Причину этого Дульгер видит в том, что правительство игнорирует интересы экономики, в то время как бюрократические джунгли продолжают разрастаться. «Мы не испытываем никакого облегчения, у нас нет безопасности планирования, у нас нет доверия, — подчёркивает он. — Наши соседи смотрят на нас с большим беспокойством, чем мы на них». Предприниматели в Германии «потеряли доверие к этому правительству». Официальный Берлин терпит неудачу по всем направлениям. Правительство имитирует умение слушать, но делает слишком мало. Поэтому Дульгер всё лучше понимает каждого рассерженного гражданина.

Экономическая и социальная политика Германии лишилась правильного компаса. Расходы на социальное обеспечение в последние годы значительно выросли, в то время как работники вынуждены платить высокие налоги и взносы. В итоге те, кто работает, подвергаются штрафам. Снижение пенсионного возраста Дульгер называет ошибкой: «Нам всем придётся работать дольше, чтобы сохранить процветание».

«Зелёного экономического чуда» он также не наблюдает. Напротив, настроение среди предпринимателей хуже, чем когда-либо в течение долгого времени. Многие встревожены тем, как всё будет развиваться дальше. Федеральное правительство не выслушивает их внимательно, как обещало. Вместо этого предприниматели стонут от высоких налогов и плохой инфраструктуры. Оценивая ситуацию, Дульгер делает горький вывод: «Мне больно видеть, как низко опустилась Германия за последние два года!»