“Страшная история”: Дибров в шоке от участи заменившей его Карауловой

После того как в апреле 2023 года Дмитрий Дибров покинул кресло ведущего в шоу “Кто хочет стать миллионером?”, его место заняла молодая и бойкая Юлианна Караулова. Теперь преемница популярного телеведущего вместе с участниками шоу осваивает новые интеллектуальные высоты. Однако с ролью ведущей популярного шоу она справляется неоднозначно. Об этом заявил Дмитрий Дибров в недавнем выпуске на ютуб-канале Александра Добровинского.

Как считает телеведущий, концепцию программы его преемница так до сих пор и не уловила. Ведь идея телеигры не про то, какие суммы выигрываются. Она больше про интерес зрителя к тому самому щекотливому моменту, когда знаменитость проигрывает большие деньги. А делать акцент непосредственно на вопросе и ответе на него – это не совсем подходящая тактика для подобного шоу, как считает гость Александра Добровинского. Дибров в шоке от участи заменившей его Карауловой:

“Страшная история, в которой оказалась моя очаровательная преемница: она сидит и копается в самом вопросе. Кому может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра I?”.

По словам шоумена, людям интересно вовсе не это. У каждого достаточно своих проблем. И углубляться в интеллектуальные игры типа “Кто хочет стать миллионером?” никто на самом деле не хочет. Гораздо интереснее смотреть, как оплошается какая-нибудь знаменитость на подходе к миллиону, считает Дмитрий Дибров.