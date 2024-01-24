 

Похож на Милохина: юная звезда сериала “Слово пацана” хвастается мускулами

24.01.2024, 20:50, Новости дня
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К своим 15-ти годам Леон Кемстач успел прославиться благодаря персонажу Андрея в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” (2023). За эту роль он был награжден премией телеканал Fashion TV в номинации “Актерский прорыв года” и моментально завоевал популярность среди зрителей. У парня огромная армия фанатов, которая следит за его успехами в Сети.

Так, совсем недавно Леон опубликовал фото в своем блоге, где он демонстрирует свою накачанную фигуру. Парень, очевидно, решил похвастаться своими мышцами и довольно наглядно показал, каковы результаты его спортивных тренировок.

Леон Кемстач Фото: Telegram / @iminlovewleo

Также Кимстач посетовал, что давно не уделял внимания занятиям в зале. “Форму, конечно, чуть-чуть подзапустил, так сказать,” – прокомментировал Леон. Любопытно, что снимок с тем, как юная звезда сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” хвастается мускулами, вызвал у фанатов актера интересные ассоциации. Некоторые поклонники Кемстача заметили его схожесть со скандальным блогером, покинувшим Россию. Действительно, если присмотреться, то кажется, что актер похож на Даню Милохина.

Ранее появилась информация о том, что Кемстач не планирует делать актерскую карьеру. С какой профессией главный герой сериала
“Слово пацана. Кровь на асфальте” свяжет свою жизнь, пока неизвестно. Однако ж Леон уже успел попробовать себя в певческой работе. Он записал кавер на песню Александра Серова
“Как быть?”. Также актер заявил о том, что сейчас работает с Игорем Крутым над новым проектом.


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