 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака 9/11 дело рук США!

24.01.2024, 20:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трамп о теракте 11 сентября.

Атака 9/11 дело рук США! Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно, не было никакой атаки на WTC (башни близнецы), не было той атаки как нам её показали и что в этом замешаны другие страны… но в итоге нас втянули в войну на ближнем востоке…Мы потратили $9 трлн, мы убили миллионы людей… и чего мы добились? Ничего. Мы получили только смерть и кровь»

Сразу вспомнился чудесный фильма "Разменная монета", где еще 20 лет назад все это озвучивали. Кто не смотрел, рекомендую.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Эксперт Иванов рассказал, как обнаружить GPS-трекер

24.01 / Романтичный френч-боб и бикси: семь тенденций коротких стрижек в 2024 году

24.01 / “Касперский” выявил угрозу для криптокошельков россиян

24.01 / Мнение: Любовь к животным в Англии

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Теряем лучшие кадры

24.01 / Марк Рокфеллер пообещал выкачать воду из Байкала после победы Бориса Надеждина на выборах

24.01 / Ученые выявили психологический фактор, повышающий риск ранней смерти

24.01 / Названа лучшая диета для сохранения здоровья мышц

24.01 / Кардиолог Бокерия объяснила, почему может резко упасть давление

24.01 / iPhone 16 Pro Max может получить улучшенную камеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика