Рупор кремлевской пропаганды: Атака 9/11 дело рук США!

Трамп о теракте 11 сентября.

Атака 9/11 дело рук США! Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно, не было никакой атаки на WTC (башни близнецы), не было той атаки как нам её показали и что в этом замешаны другие страны… но в итоге нас втянули в войну на ближнем востоке…Мы потратили $9 трлн, мы убили миллионы людей… и чего мы добились? Ничего. Мы получили только смерть и кровь»

Сразу вспомнился чудесный фильма "Разменная монета", где еще 20 лет назад все это озвучивали. Кто не смотрел, рекомендую.

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