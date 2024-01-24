Эксперт Иванов рассказал, как обнаружить GPS-трекер

Как заявил в интервью агентству «Прайм» IT-эксперт Петр Иванов, представляющий «Первый Бит», обнаружить слежку, осуществляемую при помощи GPS-трекера, можно обычным смартфоном.

Для того, чтобы выявить нелегальное шпионское оборудование, следует найти в настройках мобильного устройства вкладку «Безопасность и экстренные случаи» и выбрать опцию «Оповещение о неизвестных трекерах». Если таковых не окажется, степень риска того, что за человеком ведется слежка, снижается, в то время как в противном случае шпионский GPS-трекер может быть выявлен «методом исключения», но подобным образом можно выявить исключительно законные устройства.

Особое внимание эксперт уделил тому факту, что использование подобных гаджетов с целью слежения, не носящего тайный характер, является законным, и GPS-трекеры могут быть задействованы для установления контроля за передвижение животных, детей и престарелых членов семьи.