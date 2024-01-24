Романтичный френч-боб и бикси: семь тенденций коротких стрижек в 2024 году

Короткие женские стрижки станут трендом 2024 года. Многослойные и кудрявые модели будут по-прежнему актуальны. Однако в моду войдут и гладкие прически небольшой длины. Мы приведем семь тенденций коротких стрижек, которые будут популярны в этом году. Они помогут вам обновить свой образ.

Пикси

Пикси – смелая и немного дерзкая стрижка. Она удерживается на пике популярности уже несколько лет и останется актуальной в этом году.

Пикси идет всем любительницам коротких стрижек. Она подходит женщинам разных возрастов и типов внешности. Эта прическа имеет множество версий, и вы всегда сможете найти вариант на свой вкус.

Чтобы получить хороший результат стрижки, покажите парикмахеру фотографию той модели пикси, которую вы хотите создать.

Гладкая прическа с эффектом влажных волос

Взлохмаченные и небрежные стрижки постепенно уходят в прошлое. Одним из трендов 2024 года станут гладкие прически длиной чуть ниже шеи с эффектом влажных прядей.

Этот стиль излучает уверенность и элегантность. Для создания гладкой прически используйте специальный гель для укладки.

Закругленный боб

Прошлый год принес нам много стрижек строгой геометрической формы, таких как классическое каре. В этом году будут популярны более мягкие и округлые прически. Одна их них – закругленный боб.

Эта прическа сделает ваш образ более нежным и женственным. Закругленный боб также добавит пышности вашим волосам. Если вы хотите получить еще более густую шевелюру, то придайте прядям объем с помощью круглой щетки. Эта стрижка отлично сочетается с разными видами мелирования.

Бикси

Бикси – это сочетание двух самых трендовых стрижек 2024 года – пикси и боба. Эта прическа отличается короткими слоями сверху. Сзади бикси немного напоминает стрижку маллет, но выглядит гораздо элегантнее.

Чтобы добиться такого эффекта, попросите парикмахера сделать мягкие градуированные слои – длинные сзади и более короткие около лица.

Вьющаяся челка

Челка – модный элемент многих современных коротких стрижек. Она визуально омолаживает лицо и освежает облик. Также с помощью челки можно замаскировать чрезмерно высокий или широкий лоб.

В 2024 году будут популярны вьющиеся челки. Они отлично подходят для обладательниц волнистых волос. Также они могут стать прекрасным дополнением к короткому текстурированному бобу в стиле 1980-х.

Если у вас от природы прямые волосы, то вы тоже можете попробовать этот образ. Но в этом случае вам придется придать челке волнистость с помощью плойки.

Френч-боб

Френч-боб – романтичная и женственная стрижка. Ее длина заканчивается между линией челюсти и мочкой уха. Вы можете укладывать эту прическу различными способами, а также дополнять ее разными видами челки.

С прямым пробором

Удлиненный боб с прямым пробором был популярен в 1990-е годы. Сейчас мы наблюдаем возвращение этой стрижки в мир моды.

Попросите парикмахера оставить длину чуть выше плеч и создать несколько слоев, чтобы придать прядям больше динамизма. Этот стиль подходит женщинам с разными формами лица. Особенно привлекательно он выглядит на обладательницах густых волос, так как снимает лишнюю тяжесть с шевелюры.