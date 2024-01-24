“Касперский” выявил угрозу для криптокошельков россиян

Исследователи из “Лаборатории Касперского” выявили бэкдор в операционной системе macOS, который позволяет злоумышленникам неуловимо красть криптокошельки у пользователей устройств Apple. Это открытие было озвучено представителями компании “Газете.Ru”.

Бэкдор способен маскировать разнообразный вредоносный трафик, который генерируется компьютером, что делает активность вирусов невидимой для систем безопасности macOS. Для использования этой уязвимости злоумышленники разработали троян, который вылавливает учетные данные криптокошельков.

Зачастую этот троян проникает в пиратские версии программ. Когда пользователь скачивает такое программное обеспечение, он следует инструкциям по установке. Одним из шагов инструкции является ввод логина и пароля администратора. Как только пользователь вводит эти данные, вирус получает контроль над устройством и передает его злоумышленнику.

Хакер, получив доступ к чужому компьютеру, незаметно меняет иконку настоящего криптокошелька на иконку поддельного. Когда жертва активирует фейковое приложение и вводит авторизационные данные от кошелька, с него начинают поступать краденые криптовалюты.

В “Лаборатории Касперского” отмечают, что уязвимыми являются компьютеры с macOS версии 10.6 и выше.