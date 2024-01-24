 

Исправится любой бабник: известный певец озвучил главный секрет мужчин

24.01.2024, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Горбатого исправит лишь могила”, – гласит распространенная в нашей стране народная мудрость. Но правдиво ли мнение о том, что человек не способен измениться и выбрать другой жизненный путь? Известный российский певец IVAN уверен, что захотеть семейной жизни может даже самый заядлый бабник, но для этого необходимы особые условия.

Александр Иванов порассуждал на эту тему во время мероприятия, посвященного премьере фильма “Мастер и Маргарита”. В беседе с Пятым каналом артист отметил, что распознать ловеласа, который разбивает женские сердца, возможно даже при первой встрече.

По словам исполнителя, в мужской компании такие люди зачастую не скрывают свой истинный образ жизни. Поэтому заметить эту черту не составит труда даже во время самого обычного разговора. Изменить бабника уже куда сложнее, чем обнаружить, но все же возможно. Певец IVAN обнародовал главный секрет мужчин, не желающих остепеняться, и назвал фактор, который поможет исправиться любому ловеласу.

“Я думаю, он должен просто влюбиться. Мне кажется, “бабничество” – это как-то от неопределенности”, – заявил Александр Иванов.

Исполнитель убежден, что если такой человек встретит настоящую любовь, то непременно оставит прошлый образ жизни и начнет новый путь. Впрочем, артист не отрицает, что случаи бывают разные. А ранее “Дни.ру” писали, что певец IVAN полностью раскрыл душу в свежем интервью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Modern Diplomacy – РФ победила в санкционной войне с Западом

24.01 / ERR – протестующие литовские фермеры заполонили центр Вильнюса тракторами

24.01 / Звезда “Битвы экстрасенсов” назвала чудовищную ошибку россиян

24.01 / “Стыдно”: надевший водолазку Фомин раскаялся за хамское поведение

24.01 / Собянин: В Москве создается крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

24.01 / Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Redwood планируется к выпуску в 2025 году

24.01 / Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

24.01 / «Станет приоритетной целью» — североевропейские союзники Киева боятся запускать производство боеприпасов на территории Украины

24.01 / На украинской ПВО начинает сказываться блокада средств в конгрессе

24.01 / Убийство гражданского населения — давняя военная стратегия Запада, считает сторонник Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика