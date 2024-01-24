Мнение: Любовь к животным в Англии

Писали, что история про кота Твикса каким-то образом добралась и до таблоидов в Англии, причем встретила там неожиданно горячий отклик. “Простые англичане” принялись ее активно комментировать, проявляя точно такое же, как и в России, бурное сопереживание несчастному коту, а также невероятную злобу в отношении “русской проводницы”. Англичане также стали требовать для нее всяческих кар земных и небесных, вплоть до того, что какая-то особо пылкая любительница животных даже потребовала проводницу “распять” – то есть пожелала ей мученической смерти, как Иисусу Христу.

Что, в общем, как на мой вкус, довольно удивительно, учитывая не такую уж давнюю историю самой Англии. В ней в 1940 году по приказу правительства Черчилля все английские владельцы собачек и кошечек организованно сдали своих питомцев властям, а власти их всех усыпили (убили то есть). Таким образом, ВСЕ семьи в Англии единомоментно лишились своих домашних питомцев. Те семьи, кто пытался их спасти и сохранить, ждали штрафы и тюремное заключение – например, по доносу бдительных соседей. Есть фото очередей из английских законопослушных обывателей вместе с питомцами, стоящими на утилизацию.

Основание для такой жестокости было: в условиях морской блокады в Англии опасались перебоев с продовольствием – то есть буквально того, что еды и на людей будет не хватать, не то что на кошек и собак. Люди начнут ради экономии выкидывать своих животных на улицу, они станут бродячими, будут распространять всякие заболевания… Проще убить их всех сразу, чтоб потом не отвлекаться на ерунду – такой, видимо, была логика Черчилля и королевы Лизаветы (или тогда еще была не Лизавета? Не помню).

Вообще, меня всегда удивляло несколько простецкое отношение в Англии к массовым забоям животных. Есть ведь еще памятная история в 80-х прошлого века – когда под впечатлением массовой истерии насчет некоего “коровьевого бешенства” (кое было еще более виртуальным и малодоказанным, чем даже ковид) англичане просто и без затей взяли да забили ВСЁ свое поголовье коров, какие только были на Острове. Просто – раз и всё, были коровы – не осталось ни единой. Как с домашними питомцами в начале 40-х.

Железные люди. Но, как видим, еще и очень сентиментальные, проводницу распять и повесить – не вопрос. Есть все-таки какое-то духовное родство с нами, русскими.

UPD. Есть и другая, еще более пикантная версия: правительство, мол, дало лишь “рекомендации”, но само никого не убивало. Убивали сами хозяева животных, прислушавшись к “рекомендациям”. “По оценкам, в ходе мероприятия было убито более 750 000 собак и кошек” – пишет Википедия.