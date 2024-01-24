Рупор кремлевской пропаганды: Теряем лучшие кадры

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24.01.2024, 19:35, Разное
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Заменили директора института общей генетики РАН. За грехи.

Министр науки и общего образования Валерий Фальков назначил и.о. директора Института общей генетики РАН Андрея Мисюрина вместо Александра Кудрявцева.

"С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минобрнауки.

Решение расторгнуть договор с Кудрявцевым было принято ведомством 23 января и также согласовано с руководством РАН, уточнили в министерстве. Официально причины смены директора не называются.

Кудрявцев, ранее занимавший должность директора ИОГен РАН, годом ранее привлек внимание общественности во время выступления на научно-богословской конференции, пишет ТАСС. В частности, в его докладе фигурировали утверждения, что причиной части генетических заболеваний человека стали грехи.

Кроме того, в материалах, с которыми выступал Кудрявцев, был слайд, рассказывающий о постоянно снижающейся продолжительности жизни людей в течение тысячелетий, напоминает РИА Новости. По оценкам Кудрявцева, ранее, "до потопа", она составляла 900 с лишним лет.

https://rg.ru/2024/01/24/minobrnauki-soobshchilo-o-smene-direktora-instituta-obshchej-genetiki-ran.html – цинк

Будем считать, что генетически пострадал за чужие грехи.

PS. Уже не раз писал – чистка авгиевых конюшен отечественной науки и высшего образования еще только предстоит и там мы еще увидим немало чудесных персонажей.

Источник: Colonel Cassad


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