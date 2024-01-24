Марк Рокфеллер пообещал выкачать воду из Байкала после победы Бориса Надеждина на выборах

Председатель совета

директоров ЗАО «Российская Федерация» Марк Рокфеллер поделился своими планами

освоения Восточной Сибири после того, как президентом изберут лидера независимой оппозиции Бориса Надеждина. Бизнесмен планирует выкачать воду из озера Байкал и

использовать её для производства кока-колы и ЛСД.

Помимо этого,

Рокфеллер пообещал сибирякам массовые браконьерские вырубки реликтовой тайги,

сопровождаемые неконтролируемыми лесными пожарами для сокрытия объёмов этой деятельности.

Все коренные уроженцы России получат статус неграждан и будут ограничены в правах.

Предприниматель также хочет окончательно решить территориальные споры с сопредельными

странами, в том числе удовлетворить многовековые претензии Великобритании на

российский полярный шельф и обсудить с Японией вопрос выплаты ей компенсаций за Курилы.

«Для осуществления

наших зловещих планов по установлению господства и национальному унижению россиян, необходима победа Бориса Надеждина, – говорит Марк Рокфеллер. – Сразу после этого россиянам придётся привыкать к снижению уровня их жизни,

затягивать пояса и даже думать о том, чтобы отправиться на подработки в более

процветающие страны – Грузию, Латвию или Узбекистан».

—