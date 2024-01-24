Ученые выявили психологический фактор, повышающий риск ранней смерти

Как сообщает издание The Guardian, результаты последнего исследования, проведенного шведскими учеными, показали, что тревожное расстройство, зачастую недооцениваемое как пациентами, так и врачами, отличается высокой степенью опасности и может привести к ранней смерти.

В данном случае речь идет об ипохондрии, когда человек постоянно находит у себя симптомы каких-либо заболеваний, таким образом подвергая организм психологическому давлению и чрезмерному стрессу, причем на регулярной основе. В ходе исследования было установлено, что люди с тревожными расстройствами умирали в период проведения эксперимента, в котором было задействовано 45 тысяч человек, на 84% чаще.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что в группе, где причина смерти носила неестественный характер, риск смерти для ипохондриков, чаще всего совершавшим суицид, был намного выше.