Названа лучшая диета для сохранения здоровья мышц

Как сообщает издание Nutrients, между симптомами мышечной дегенерации и наличием продуктов, относящихся к категории воспалительных, в рационе тех, кто преодолели возрастную планку в 65 лет, существует прямая связь, в связи с чем пожилым людям следует уделять питанию особое внимание.

Австралийский ученый Кори Линтон, представляющий Университет Саншайн-Кост, уточнил, что взрослые люди с низкими значениями индекса пищевого воспаления обладают большей мышечной силой по сравнению с теми, у кого данный показатель выше.

В ходе исследования, в котором было задействовано 200 человек в возрасте от 65 до 85 лет, было установлено, что рацион можно сбалансировать за счет ежедневного употребления овощей и фруктов в количестве пяти и двух порций соответственно, что в сочетании с физической активностью позволит минимизировать риски развития мышечной слабости и обеспечит здоровое старение.