Кардиолог Бокерия объяснила, почему может резко упасть давление

Различных факторов, способствующих резкому снижению артериального давления, существует множество. Кардиолог Ольга Бокерия поясняет, что низкое давление не всегда приносит плохое самочувствие. Оно может быть как хроническим, так и физиологическим, когда организм нормально переносит низкие значения давления без каких-либо отрицательных последствий. Однако, если гипотония приобретает патологический характер, то состояние человека может ухудшиться внезапно или стремительно из-за резкого снижения давления.

Симптомы резкого снижения артериального давления могут включать головную боль, головокружение, сильную слабость, усталость, нарушения сна, тошноту, чрезмерное потоотделение, учащенный пульс, одышку и даже обмороки.

Это может быть вызвано переутомлением, строгими диетами, острыми инфекционными заболеваниями, анемией, проблемами в желудочно-кишечном тракте или почках, а также приемом определенных лекарств и недостатком воды.

Кардиолог Бокерия обращает внимание на то, что частой причиной резкого снижения давления может быть изменение положения тела, особенно при вставании с места. Она также упоминает о нейрогенной гипотензии, которая может развиться после длительного стояния и объясняется неправильной связью между сердцем и мозгом.

Помимо этого, резкое снижение давления может быть вызвано употреблением пищи или напитков, которые способствуют сосудистым спазмам, особенно если они холодные или содержат аллергены для данного человека. Несбалансированное питание, включая длинные перерывы между приемами пищи и чрезмерное потребление углеводов, также может способствовать снижению артериального давления.

Кардиолог Бокерия подчеркивает важность обращения к врачу, если случаи резкой гипотонии становятся регулярными, чтобы выяснить причину этого состояния. Ранее наш портал MedikForum.ru рассказывал о том, какие сладости считаются наиболее опасными для организма.