iPhone 16 Pro Max может получить улучшенную камеру

Согласно информации от китайского инсайдера, известного как Digital Chat Station, следующий iPhone 16 Pro Max обещает стать истинным «флагманом изображения». Основная камера этого устройства будет оборудована улучшенным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX903, который предоставляет расширенные функциональности, такие как 14-битный аналого-цифровой преобразователь и DCG для улучшения динамического диапазона и подавления шума.

Сенсор Sony IMX903 оказывается на 12% больше, чем тот, который используется в iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro. Это улучшение сказывается на динамическом диапазоне, размытии фона и съемке в условиях слабого освещения, сделав камеру более эффективной.

Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь изогнутые экраны, продолжая при этом дизайн-код своих предшественников iPhone 15 Pro и Pro Max.

Важно отметить, что Apple выпустила обновление для этого гаджета, хотя сам устройство еще не поступило в продажу. Следовательно, наши ожидания о новом iPhone 16 Pro Max остаются высокими.