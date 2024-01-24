iPhone 16 Pro Max может получить улучшенную камеру
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Согласно информации от китайского инсайдера, известного как Digital Chat Station, следующий iPhone 16 Pro Max обещает стать истинным «флагманом изображения». Основная камера этого устройства будет оборудована улучшенным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX903, который предоставляет расширенные функциональности, такие как 14-битный аналого-цифровой преобразователь и DCG для улучшения динамического диапазона и подавления шума.
Сенсор Sony IMX903 оказывается на 12% больше, чем тот, который используется в iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro. Это улучшение сказывается на динамическом диапазоне, размытии фона и съемке в условиях слабого освещения, сделав камеру более эффективной.
Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь изогнутые экраны, продолжая при этом дизайн-код своих предшественников iPhone 15 Pro и Pro Max.
Важно отметить, что Apple выпустила обновление для этого гаджета, хотя сам устройство еще не поступило в продажу. Следовательно, наши ожидания о новом iPhone 16 Pro Max остаются высокими.
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