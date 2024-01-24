 

Российский экспорт сельхозпродукции достиг рекордных $45 млрд в 2023 году

24.01.2024, 18:45, Разное
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал на заседании оперативного штаба министерства, что за 2023 год выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила $45 миллиардов. После уточнения данных, сумма выручки ожидается увеличиться.

В тот же год в РФ был достигнут рекордный уровень урожая зерна в объеме 143 миллионов тонн, и с учетом новых регионов ожидается достижение примерно 147 миллионов тонн. Также в 2023 году производство молока увеличилось на 500 тысяч тонн, а мяса – на 300 тысяч тонн.

Согласно сообщению, рыбопромышленники собрали максимальный за последние 30 лет улов водных биоресурсов, достигнув отметки в 5,3 миллиона тонн. Особенно стоит отметить, что РФ стала лидером в мире по добыче лосося, превысив объем в 600 тысяч тонн.

В 2022 году основные поставки российской продовольственной продукции направлялись в Китай, Турцию, Европейский союз, Казахстан, Белоруссию, Южную Корею, Египет и другие страны, согласно данным ФГБУ “Агроэкспорт”. Однако данные о географии экспорта за 2023 год пока не были опубликованы.

Кроме того, 18 января в нижней палате Конгресса США был принят законопроект, направленный на уменьшение зависимости страны от российской сельскохозяйственной продукции. ФГБУ “Агроэкспорт” начал оценку влияния этой инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров.


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