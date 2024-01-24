 

ERR – протестующие литовские фермеры заполонили центр Вильнюса тракторами

24.01.2024, 18:40, Новости дня
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Литовские фермеры заполнили центр Вильнюса тракторами. Как передаёт ERR, протестующие хотят привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике, повышению акциза на сжиженный газ, отмене акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков, восстановлению многолетних лугов, развитию подлежащих охране территорий, молочному кризису и другим проблемам.


AP

Литовские фермеры продолжают акцию протеста, начатую в начале января. Как передаёт ERR, 24 и 25 января фермеры проведут перед зданием правительства акцию протеста, чтобы привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике, повышению акциза на сжиженный газ, отмене акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков, восстановлению многолетних лугов, развитию подлежащих охране территорий, молочному кризису и другим проблемам.

По словам члена рабочей группы организатора акции — Сельскохозяйственного совета Литвы — Дайнюса Арлаускаса, к вечеру вторника около 1300 единиц тяжёлой техники заполнили главную улицу столицы и подходы к ней. Всю технику пытаются разместить в центре города. Как отмечает портал, фермеры из Паневежского района привезли цистерну с жидким навозом.

Министр сельского хозяйства Навицкас и министр окружающей среды Симонас Гентвилас пообещали встретиться с протестующими.


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