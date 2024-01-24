Археологи изучили остатки пищи на поверхности посуды, использовавшейся пять тысяч лет назад

Группа немецких археологов, представляющих Кильский университет, подвергла анализу сгоревшие остатки еды, обнаруженной на древней керамической посуде, и выяснила, что именно готовили люди, проживавшие на территории современной Шлезвиг-Гольштейн, пять тысяч лет назад.

Раскрошив остатки еды и задействовав сканирующую электронную микроскопию, а также проведя химический анализ, исследователи обнаружили следы различных видов пшеницы, ячменя и семян белой лебединой лапки, представляющей собой дикое растение, содержащее крахмал.

Удалось установить, что ячмень использовали на стадии молочной зрелости, в то время как пшеницу, с целью придания каше сладкого вкуса, обрабатывали в пророщенном состоянии. Кроме того, химический анализ показал наличие молочных продуктов.