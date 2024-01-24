 

Археологи изучили остатки пищи на поверхности посуды, использовавшейся пять тысяч лет назад

24.01.2024, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа немецких археологов, представляющих Кильский университет, подвергла анализу сгоревшие остатки еды, обнаруженной на древней керамической посуде, и выяснила, что именно готовили люди, проживавшие на территории современной Шлезвиг-Гольштейн, пять тысяч лет назад.

Раскрошив остатки еды и задействовав сканирующую электронную микроскопию, а также проведя химический анализ, исследователи обнаружили следы различных видов пшеницы, ячменя и семян белой лебединой лапки, представляющей собой дикое растение, содержащее крахмал.

Удалось установить, что ячмень использовали на стадии молочной зрелости, в то время как пшеницу, с целью придания каше сладкого вкуса, обрабатывали в пророщенном состоянии. Кроме того, химический анализ показал наличие молочных продуктов.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Австралийские ученые работают над инсулином в таблетках

24.01 / Секреты, которые помогут каждый день иметь красивую прическу

24.01 / «Сел не на тот рейс» – Киркоров объяснил, как оказался в Нью-Йорке на концерте Мадонны

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

24.01 / Гастроэнтеролог Феклистова объяснила, почему “чистка” печени – бессмысленная и опасная заблуждение

24.01 / В Греции обнаружен храм Артемиды с сокровищами

24.01 / Обозначены два ранних симптома рака легких

24.01 / Новые фото упаковки раскрывают детали Google Pixel 8a

24.01 / Скандалы: «Королева марафонов» под стражей

24.01 / Мнение: О последнем полёте российского Ил-76… Ракета или «карма настигла»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика