Австралийские ученые работают над инсулином в таблетках

Группа австралийских ученых, представляющих Сиднейский университет, поделилась информацией о новом способе доставки инсулина в организм, а именно перорально, который уже прошел первые клинические испытания.

В данном случае речь идет о применении наноносителей, которые в будущем, как уточнили австралийские исследователи и представители Арктического университета Норвегии, смогут полностью заменить ежедневные инъекции. Упакованный в миниатюрные носители инсулин будет безопасно проникать через желудочные кислотные барьеры и высвобождаться в печени, таким образом стабилизируя уровень сахара в крови и минимизируя риски таких эффектов, связанных с инъекциями, как гипогликемия и набор веса.

Данный метод, как отмечают ученые, позволит не только улучшить соблюдение режима лечения, но и значительно снизит риски осложнений при длительном приеме инсулина.