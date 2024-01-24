Секреты, которые помогут каждый день иметь красивую прическу

Многие думают, что поддержание здоровых и красивых волос – это очень дорого или требует каких-то особых знаний и навыков. Но все совершенно не так. Специалисты рассматривают уход за волосами как серию выполнимых действий, которые в сочетании приводят к тому, что волосы приобретают блеск, объем и определенную яркость. Это не какие-то грандиозные преобразования, а небольшие изменения, которые действительно окупаются.

Сделайте волосы послушнее с помощью сыворотки

Тонкие и очень раздражающие волоски вдоль линии роста волос нередко портят весь вид прически. Они из-за своей тонкости торчат вверх, создавая неровную, нечеткую “рамку” вокруг лица. Справиться с ними можно с помощью продукта, который на самом деле предназначен для кончиков волос. Возьмите обычную сыворотку для секущихся кончиков.

Поскольку в ее состав входят легкие восстанавливающие масла, этой сыворотки будет достаточно, чтобы удержать непослушные волоски. Она не настолько тяжелая, чтобы ваши волосы выглядели жирными. Нанесите на влажные волосы каплю такого продукта, покрывайте только самые тонкие волоски вокруг линии роста волос, а затем уложите прическу, как обычно.

Создавайте легкие волны за считаные минуты

Мягкие, струящиеся, распущенные волны создают естественный образ, который идеально подходит для лета. И вы можете создать их дома. Нанесите немного спрея-фиксатора на слегка влажные волосы, затем заплетите очень свободную косу. Дайте волосам побыть в таком виде полчаса, затем расплетите их.

У вас будут красивые пляжные волны в легком и непринужденном стиле, словно вы так и проснулись с этой прической. Возьмите обогащенное витаминами средство для ухода за вьющимися волосами. Вы также можете попробовать ненагреваемые бигуди, чтобы создавать легкие волны во время сна.

Обработайте сухие волосы на ночь витаминами

Витамин Е помогает лечить пересушенные и обожженные локоны. Этот антиоксидант восстанавливает поврежденные волосяные фолликулы и способствует здоровому росту волос. Его можно наносить непосредственно на волосы. Разломайте капсулу с маслом витамина Е и нанесите на волосы.

Расчешите их, а затем ложитесь спать. В течение ночи ваши пряди будут впитывать масло, и вы проснетесь с волосами блестящими, более упругими и эластичными. Эта гибкость — именно то, что вам нужно, когда вы экспериментируете с разными образами. Кстати, витамины также занимают важное место в уходе за кожей.

Всегда имейте под рукой “макияж для волос”

Сегодня ваши корни выглядят хорошо, а уже через пару недель не очень? Это может показаться очевидным, но стоит напомнить, что наборы для подкрашивания корней продлевают время между сеансами окрашивания и могут сохранить ваш безупречный образ.

Это специальные средства, которые содержат пигменты, прилипающие к вашим волосам, независимо от того, распыляете ли вы их или расчесываете. Они легко смешиваются, чтобы соответствовать вашему оттенку, обеспечивая временное покрытие именно там, где вам это нужно. Думайте об этом как о “макияже для волос”. Вы можете просто смыть его в следующий раз, когда будете мыть голову.

Укротите пряди с помощью лака для волос

Современные хорошие сыворотки предотвратят появление надоедливых волос, которые, кажется, имеют собственное мнение. Они отлично помогают справиться с вьющимися волосами, с их выбиванием из общей прически. Но они не предназначены для долгосрочной фиксации. Лак для волос, с другой стороны, творит настоящее волшебство.

Даже если вы не разбираетесь в этих средствах, иметь под рукой бутылочку абсолютно точно стоит. Распылите лак для волос средней фиксации прямо на кончики пальцев, а затем аккуратно разгладьте пряди. Нанесение лака таким образом, а затем перемещение волос туда, куда вы хотите, решит проблему и не оставит излишков продукта повсюду.

Не мойте голову часто, чтобы сохранить цвет

Если вы красите волосы, то знаете, что сохранить яркость оттенка может быть настоящей проблемой. Секрет заключается в мытье волос раз в несколько дней, а не каждый день. Несмотря на то что ваша краска стойкая, шампунь в сочетании с водой все равно может удалить часть цвета с кутикулы волос.

Исследования показывают, что шампуни на основе сульфатов, в частности, могут привести к более быстрому выцветанию цвета. Они открывают кутикулу волоса, позволяя части цвета уйти. Когда вы моетесь, выберите шампунь без сульфатов и используйте более прохладную воду, которая с меньшей вероятностью откроет кутикулу.

Используйте пудру для тела, чтобы впитать жир

Если ваши волосы нужно “оживить”, но у вас нет времени принять душ, очень мелкая пудра для тела спасет ситуацию. Нанесите небольшое количество пальцами на ключевые участки, которые становятся жирными, — затылок и корни. Дайте средству впитаться и, если волосы все еще выглядят немного жирными, нанесите еще немного.

Мелкий порошок не слипается, он отлично впитывает жир, придает волосам объем и свежий вид. Просто убедитесь, что вы выбрали присыпку для тела без талька, поскольку с тальком связаны потенциальные риски для здоровья. Вы также можете попробовать сухие шампуни.

Выбирайте боб для более густых волос

Если у вас тонкие волосы, возможно, вы ищете способы придать им немного больше привлекательности. Стрижка боб — секрет стилиста, который может сделать именно это. Она не изменит ваши пряди, но сделает волосы зрительно гуще.

Оптимальная длина — чуть выше плеч. Подкручивая кончики при укладке внутрь, вы создадите дополнительный объем. Если у вас очень тонкие волосы, попросите своего стилиста добавить несколько слоев, которые вы сможете приподнять. Так прическа всегда будет объемной.

Защитите свои локоны летом

Летняя влажность не всегда благоприятна для локонов. Тепло расширяет кутикулу волоса, из-за чего локоны могут стать нечеткими. В жаркий день парикмахеры рекомендуют использовать термозащитный спрей, чтобы сохранить локоны нетронутыми.

По сути, он создает защиту для ваших волос, которая сохраняет их гладкость и помогает надолго сохранить прическу. Используйте его ежедневно! Просто распылите его на влажные волосы перед укладкой или на сухие, если вы не используете инструменты для укладки.