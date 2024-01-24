 

«Сел не на тот рейс» – Киркоров объяснил, как оказался в Нью-Йорке на концерте Мадонны

24.01.2024, 17:33, Разное
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Заслуженный артист Филипп Киркоров по видеосвязи объяснился перед россиянами после того как его засняли у спорткомплекса Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. В этот момент там проходил концерт поп-певицы Мадонны.

Выяснилось, что Киркоров попал в США по ошибке и теперь ищет способ вернуться оттуда на Родину.

– Я планировал полететь на Алтай, потому что меня сильно вымотали все эти безумные события, о которых вы все знаете… Это абсолютная правда, у меня даже билет где-то был, я потом покажу, – оправдался он. – Но стресс был настолько сильный, что он сыграл со мной злую шутку. Вы будете смеяться, а мне было не смешно: я перепутал выходы в аэропорту, сел не на тот рейс и оказался там, где оказался.

Певец рассказал, что на концерт не ходил – его засняли, когда он блуждал по Нью-Йорку, пытаясь отойти от шока и понять, как вернуться обратно в Россию. По совпадению рядом как раз выступала Мадонна.

Киркоров пообещал поклонникам вернуться в Россию при первой же возможности. Артист добавил: сделать это крайне непросто из-за отсутствия прямых рейсов между США и РФ, однако он активно ищет варианты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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