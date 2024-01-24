 

Звезда “Битвы экстрасенсов” назвала чудовищную ошибку россиян

24.01.2024, 17:25, Новости дня
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Победитель мистического шоу на ТНТ Виктория Райдос поделилась с подписчиками своего блога мыслями о том, что является камнем преткновения для многих. Звезда “Битвы экстрасенсов” назвала чудовищную ошибку россиян и жителей других стран: это не что иное, как постоянное ожидание благодарности. Эксперт рассказала о том, что важнейший секрет сохранения внутренней гармонии и здоровых отношений с близкими – делать добро от сердца, по-настоящему.

“Не ждите в ответ даже “спасибо”. И тогда вы будете жить в гармонии с собой и с этим миром, а самое главное со своими родными и близкими людьми”, – заявила Виктория Райдос.

Как рассказывает экстрасенс, когда человек делает добро из тщеславия в расчете на благодарность, чтобы получить что-то взамен, назвать такой поступок “добром” невозможно. По словам Райдос, такой тип поведения похож на взятку.

Участница “Битвы экстрасенсов” считает, что совершая “добрые дела” и руководствуясь своими личными интересами, человек рискует разочароваться. Желаемого в ответ ему точно не достичь. И даже наоборот.

“Облагодетельствованный человек превратится на ваших глазах в неблагодарного, плохого. А вы сами в кого превратитесь?” – вопрошает у подписчиков маг.

Для начала нужно выяснить, нужно ли ваше “добро” тому, кому вы его направляете. Хочет ли человек получить тот или иной подарок? Нужна ли ему ваша помощь на самом деле? Каждый раз, когда у вас возникает желание “причинить добро”, задумайтесь над этими вопросами, советует победитель “Битвы экстрасенсов”.


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