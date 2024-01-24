“Стыдно”: надевший водолазку Фомин раскаялся за хамское поведение

Александр Рогов известен не только своей деятельностью на телевидении, но и колкими высказываниями. Однако любовь рубить правду-матку не всегда идет ведущему на пользу. Летом 2023 года эксперт моды составил собственный список артистов, у которых якобы отсутствует чувство стиля, и столкнулся с жесткой критикой. А недавно тот самый скандал ему припомнил Митя Фомин.

Ранее “Дни.ру” писали, что певец жестко прошелся по стилисту в новом интервью. Артист нелестно высказался о внешнем виде эксперта моды и оскорбил его, назвав “располневшей теткой”. А теперь, спустя несколько дней, актер решил уладить разгоревшийся конфликт.

Митя Фомин вышел на связь в социальных сетях, облачившись в водолазку и куртку, и раскаялся за свое поведение, которое некоторые посчитали хамским. В новом ролике певец принес публичные извинения Александру Рогову. По словам музыканта, ему стыдно за этот скандал, ведь в мире есть куда более важные вещи, на которые следовало бы обратить внимание.

“Я не смотрел тот эпизод, который себе позволил. Мне даже стыдно, честно говоря. Я не читал и не хочу читать, что говорит Саша. Но в любом случае хотел бы извиниться”, – заявил артист.

Кроме того, Фомин признал, что стилисты выполняют важную работу, помогая людям становиться краше. А для публичных личностей, как отметил артист, здравая критика особенно важна. Поэтому певец хочет поскорее забыть о случившемся и положить скандалу конец.