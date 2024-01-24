 

“Стыдно”: надевший водолазку Фомин раскаялся за хамское поведение

24.01.2024, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Рогов известен не только своей деятельностью на телевидении, но и колкими высказываниями. Однако любовь рубить правду-матку не всегда идет ведущему на пользу. Летом 2023 года эксперт моды составил собственный список артистов, у которых якобы отсутствует чувство стиля, и столкнулся с жесткой критикой. А недавно тот самый скандал ему припомнил Митя Фомин.

Ранее “Дни.ру” писали, что певец жестко прошелся по стилисту в новом интервью. Артист нелестно высказался о внешнем виде эксперта моды и оскорбил его, назвав “располневшей теткой”. А теперь, спустя несколько дней, актер решил уладить разгоревшийся конфликт.

Митя Фомин вышел на связь в социальных сетях, облачившись в водолазку и куртку, и раскаялся за свое поведение, которое некоторые посчитали хамским. В новом ролике певец принес публичные извинения Александру Рогову. По словам музыканта, ему стыдно за этот скандал, ведь в мире есть куда более важные вещи, на которые следовало бы обратить внимание.

“Я не смотрел тот эпизод, который себе позволил. Мне даже стыдно, честно говоря. Я не читал и не хочу читать, что говорит Саша. Но в любом случае хотел бы извиниться”, – заявил артист.

Кроме того, Фомин признал, что стилисты выполняют важную работу, помогая людям становиться краше. А для публичных личностей, как отметил артист, здравая критика особенно важна. Поэтому певец хочет поскорее забыть о случившемся и положить скандалу конец.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Звезда “Битвы экстрасенсов” назвала чудовищную ошибку россиян

24.01 / Собянин: В Москве создается крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

24.01 / Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Redwood планируется к выпуску в 2025 году

24.01 / Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

24.01 / «Станет приоритетной целью» — североевропейские союзники Киева боятся запускать производство боеприпасов на территории Украины

24.01 / На украинской ПВО начинает сказываться блокада средств в конгрессе

24.01 / Убийство гражданского населения — давняя военная стратегия Запада, считает сторонник Путина

24.01 / «Собственные склады опустеют» – далеко не все на Западе готовы и дальше протягивать руку помощи Киеву

24.01 / Вместо триумфальных настроений, глубокая досада — в ВСУ недовольны как украинским руководством, так и западными «идиотами»

24.01 / В Канаде вновь открылся самый большой в мире естественный ледовый каток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика