 

В Греции обнаружен храм Артемиды с сокровищами

24.01.2024, 17:05, Разное
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Как сообщает издание CBS News, археологи обнаружили на одном из греческих островов, а именно на Эвии, руины храма, возведенного в VII веке до нашей эры.

Отмечается, что в культовом сооружении, посвященном богине охоты Артемиде, во время раскопок обнаружили аттические вазы, коринфский алебастр, ритуальные сосуды местного производства и ювелирные изделия из драгоценных металлов. Особое внимание археологов привлек алтарь в виде подковы, густой пепел с огарками костей на котором свидетельствует о многократном принесении жертв богам.

Кроме того, под храмом были обнаружены еще более древние стены, внутри которых находились бронзовые статуэтки, имеющие отношение к 900-700 годам до н.э., и глиняная голова быка микенского периода.     


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