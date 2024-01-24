 

Новые фото упаковки раскрывают детали Google Pixel 8a

24.01.2024, 16:30, Разное
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Неанонсированный бюджетный смартфон Google Pixel 8a обрел свой первый взгляд на свет благодаря утечкам из сети. Изображения, опубликованные пользователем Twitter с никнеймом chunvn8888 из Вьетнама, проливают свет на некоторые ключевые особенности этой модели, которые напоминают о флагманской модели Pixel 8 Pro. Эту информацию предоставил издательский портал 9To5Google.

Согласно опубликованным фотографиям упаковки, на одной из которых показан сам смартфон, Pixel 8a будет иметь небольшой выпуклый блок камер, как это присуще предыдущим поколениям устройства. Однако интересное новшество заключается в “экстремальном” скруглении углов корпуса, которое ранее встречалось лишь во флагманской модели Pixel 8 Pro.

О характеристиках Pixel 8a известно пока мало. Предыдущие утечки указывают на наличие 6,1-дюймового экрана, а также небольших изменений в габаритах, смартфон станет выше и тоньше по сравнению с Pixel 7a.

Ожидается, что Google официально представит Pixel 8a в мае или июне 2024 года в рамках конференции Google I/O. Портал 9To5Google надеется, что цена смартфона составит $499 (примерно 44 тысячи рублей по курсу на 24 января 2024 года) или даже будет ниже этой отметки.


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