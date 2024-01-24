Скандалы: «Королева марафонов» под стражей

Кто подставил Елену Блиновскую?

Блогер Елена Блиновская, которой Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста, отправлена в московский СИЗО № 6 «Печатники». Здесь она будет находиться ближайшие три месяца. Кто подставил Блиновскую, что ее ожидает в СИЗО и есть ли шанс на свободу — в материале «Компании».

Темная ночь

Ночь на 23 января оказалась для Блиновской по-настоящему темной. До этого она находилась под стражей лишь одни сутки в апреле 2023-го, когда ее задержали при попытке покинуть Россию. На следующий же день Пресненский суд Москвы определил ей в качестве меры пресечения домашний арест. 22 января ситуация резко изменилась.

По данным Telegram-канала SHOT, Блиновской в «Печатниках» придется несладко, поскольку блогер будет вынуждена делать все, «как все». Неизвестно, мыла ли Блиновская сегодня с утра туалет или камеру в «Печатниках», но такая обязанность ложится на всех обитателей этого СИЗО — порядок там поддерживается силами всех арестантов.

Причем еще накануне «королева марафонов» совсем не ожидала, что будет арестована, она явилась в суд без необходимых на такой случай вещей. Когда муж передавал ей теплые вещи и средства гигиены в зале суда, блогер расплакалась. И было от чего.

Не нужны враги, когда есть друзья?

В СИЗО Блиновская оказалась из-за новогодней вечеринки, которая прошла в ее квартире 23 декабря. Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что на ней присутствовали 15 гостей. В их числе, как стало известно в зале суда, была Виктория Асмолова, которую называют руководителем одной из фирм Блиновской. Следствие утверждало, что Асмолова проходит свидетелем по делу «королевы марафонов», поэтому их встреча на вечеринке была нарушением условий пребывания блогера под домашним арестом. Собственно, поэтому ее и отправили в СИЗО.

При этом и Блиновская, и ее адвокат Наталья Сальникова заявили, что о статусе Асмоловой узнали лишь после вечеринки — 27 декабря. Сама подруга блогера об этом умолчала.

«У меня вообще не было в голове даже такого факта, что она может быть лично свидетелем. Это очень важно. И действительно, то, что я нигде не подписывала, я не знала, что она является свидетелем по этому уголовному делу, у меня не было возможности узнать, что я нарушаю закон», — цитирует канал Блиновскую. Прежде она от таких обвинений просто отмахивалась, заявляя, что закон не запрещает встречать Новый год с родственниками и друзьями.

Блогер добавила, что Асмолова «не имела никакого отношения к налоговым вопросам и продаже марафонов».

По данным «Светского хроника», именно Асмолова и была организатором той вечеринки. Предполагалось, что фото и видео с праздника не окажутся в открытом доступе. Также уточняется, что в качестве свидетеля Асмолову допрашивали в августе 2023-го — за четыре месяца до роковой вечеринки.

Шаг вправо, шаг влево

Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ст. 187 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. Telegram-канал SHOT уточнил, что, по данным следствия, «королева марафонов» получила электронные ключи нескольких юрлиц. Она переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя. Вину Блиновская не признала.

Кроме того, блогер все еще обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174 УК). Максимальное наказание по этим трем статьям суммарно может достигать 16 лет лишения свободы.

Между тем долг Блиновской перед ФНС вырос с 918 миллионов рублей до 1,49 миллиарда, сообщает Telegram-канал SHOT.

Андрей Иванов

Оригинал материала: “Компания”